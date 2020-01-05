华为、苹果供应商：三星龙头地位受到挑战，内存价格反弹

半导体行业有明显的周期性，2019年半导体市场处于低位，在存储领域，由于降价原因三星正在失掉它的龙头地位，任天堂、索尼、华为、苹果存储芯片的主要供应商台湾旺宏电子（Macronix）预测，2020年存储芯片价格将反弹，市场需求也将稳定复苏。

“我们认为2020年是相对强劲的一年，鉴于供需形势，我们认为内存价格有反弹的空间。”旺宏董事长兼首席执行官吴敏表示，“作为一个领先指标，芯片产业就像一条河里的鸭子，比其他人早知道春天的到来。”

吴敏说，政府的补贴将有助于促进整个半导体产业的发展，但仍然需要大量的时间和精力来培养人才和积累技术。

“从半导体行业的角度来看，中国仍然需要大约20年的时间来培养一批合格的工程人才和建立自己的技术。”他补充说，中美技术战在中国敲响了警钟。中国认为其芯片技术仍远落后于全球的领先者。

但是，如果中国公司努力赶超，包括三星、美光和SK海力士在内的企业也无能为力。“鉴于中国拥有如此庞大的国内市场，在20年内，现有的芯片公司可能无法生存。”

研究公司CINNO表示，成立于1989年的旺宏是专用NOR闪存（NOR-Flash）市场的领导者，其市场份额为21%，而NOR闪存是几乎所有电子设备中必不可少的一种存储组件。“展望2020年，我们认为市场需求将会回升，但还没有看到会对市场产生重大影响的中国存储芯片公司。”

另外，“存储芯片价格也将回升，特别是在2020年下半年，届时包括苹果在内的大多数智能手机制造商都将推出5G手机，所有电信基础设施都将准备就绪。但是，中美之间的技术和贸易战仍是巨大的不确定因素。”