纪念那些在2019年逝去的技术

每年都能看到有些受欢迎的应用程序，值得关注的初创公司和一些新奇想法还未真正起步就逐渐淡出我们的视线。

medium提前获悉了部分会在2019年关闭的产品，比如说谷歌+，Inbox和拥有海量免费储存空间的Flickr等，除此之外，还有不少其他公司和产品在2019年与我们正式告别了。

一月



谷歌Chromecast Audio音频接收器：于2015年9月首次发布，可通过3.5毫米的音频插口插入扬声器或音响系统，以实现无线传输。但随着越来越多的无线扬声器的推出，对于Chromecast Audio的需求减少。在2019年1月份，谷歌方面宣布它将停产。

Chromecast Audio

Norton Core：Norton Core是一款具有时尚感的路由器，自带安全控制和家长控制功能，能为家中的从电脑到智能冰箱等所有设备提供保护。但好看的外表也无法挽救这个小工具。赛门铁克在2019年早些时候证实，Norton Core的硬件将停止生产。

《西部世界》手游：2018年，贝塞斯达软件公司起诉华纳兄弟互动娱乐和加拿大游戏开发商Behaviour Interactive，称《西部世界》手游是从《辐射避难所》衍生而来。双方于2018年达成和解协议，要求《西部世界》游戏于2019年3月停止运营。

Wii商店：随着用户越来越多地转移到Switch和3DS上的任天堂商店，追溯到2006年的任天堂Wii商店在2019年1月30日正式与我们告别。

二月

亚马逊Dash按钮

Facebook Moments：该服务可按拍摄时间和（通过人脸识别）按照片中出现的朋友来给手机上的照片分类。你可以让应用把照片同步给特定的朋友，希望对方也照做。但使用Facebook Moments的人太少了，因此这项服务也被关闭。

雷蛇游戏商店：游戏硬件制造商雷蛇在2018年发布雷蛇游戏商店，尝试进军软件行业。商店提供游戏折扣，然后购买者可以在Steam、Uplay和Origin购买该游戏。但就如Slashgear指出那样，这个商店其实是多余的，随着时间推移，这些生意也不值一提。雷蛇明智地关闭了商店。

三星蓝光播放器：三星在2月证实，不会再在美国发行任何蓝光或4K蓝光播放器的新型号。三星方面没有给出原因，但正如Mashable指出，三星设备不支持杜比视界，更不用说消费者对实体DVD机的购买欲望也在降低。

三月

苹果的AirPower无线充电器：AirPower是苹果在2017年秋季和iPhone X同时推出的。当时公司表示，“2018年即将推出苹果设计的新型AirPower mat，能给iPhone、Apple Watch和AirPods同时充电”。但在几次延迟后，苹果在2019年3月宣布“AirPower无法达到我们的高标准，现已取消该项目。”

BRAGI Dash分体运动蓝牙耳机

英特尔计算卡：英特尔在2017年发布了计算卡，想以此打入智能设备市场。产品小而薄，涵盖了一台完整计算机的大部分元素，包括CPU、内存、储存器和无线连接，售价150-500美金。但是，尽管“我们仍然相信模块化计算是个存在更多创新机会的市场”，英特尔还是决定从2019年2月起不再继续开发新的计算卡产品。

四月

Adobe Shockwave：预料之中的举措，Adobe在2019年4月9日关闭Shockwave并且下架了Windows系统上的Shockwave播放器。

Anki Vector小型机器人

美国肯塔基州路易斯维尔的谷歌光纤：2010年，随着堪萨斯城试点成功，全国城市也争相成为首批使用谷歌光纤的城市。多年来，谷歌将其千兆互联网服务带到了美国的许多城市，但提供超高速光纤互联网服务并不便宜，而竞争对手很快就跃居搜索巨头之首。谷歌光纤仍在使用中，只是谷歌光纤在2019年4月由于扩建难度和其他问题取消在路易斯维尔提供服务。

微软电子书商店：微软在2019年4月从微软商店中删除了图书分类，并在同年7月取消了阅读已购买的电子书的功能。

YOTA手机

Stringify：在2017被康卡斯特有线电视收购后，允许自动化任务的Stringify宣布了关闭计划。“随着我们的重点转移到开发新的互联家居体验上，我们拟定了战略决策，决定退出该应用程序的开发”。Stringify在邮件中和用户这样解释。

五月

BBM消费者版：黑莓Messenger社交平台在2019年5月31日被永久关停，随之消失的是早期移动消息传递历史的一部分。在2016年与黑莓合作的印尼Emtek公司，称其吸引新用户困难。Emtek公司称，“我们全心全意去想实现这个目标，并且为迄今获得的成绩而骄傲。”“然而，技术行业更新换代得很快，尽管我们付出巨大努力，用户已转移到其他平台，而新用户也很难进驻。”

黑莓Messenger社交平台

Texture：被称为杂志界的Netflix的Texture在2016年被苹果收购。但随着Cupertino发布自己的订阅新闻服务苹果News+时，就意味着Texture这一独立应用的正式终结。

定制化谷歌Pixel手机壳：在I/O大会上消亡的又一物品？这个“My Case”项目允许用户在谷歌Pixel的手机外壳上打印自己的设计。取而代之的是，现在所有Pixel手机可选不同颜色的针织手机外壳。

六月

亚马逊餐厅：亚马逊在2015年开始，在西雅图为亚马逊Prime会员提供餐厅外卖服务。该项服务后来扩展到全国20多个城市，包括纽约、旧金山和华盛顿特区，以及海外地区。但在2018年，公司关闭了在英国的亚马逊餐厅，随后有报道称其正在削减在美国分部的岗位。2019年，它被永久关停了。

谷歌平板电脑：谷歌2019年夏天确认，它将不再生产独立平板电脑（如图示的Nexus7），而将重点放在笔记本电脑上。谷歌设备部门负责人Rick Osterloh当时表示，“是真的…谷歌硬件团队未来将只注重于开发笔记本，但别误会，安卓和Chrome OS团队仍会百分百投入到与合作伙伴在平板电脑的各细分市场（个人用、企业用和教育用）上的长期合作。”

七月

Spotify歌手上传项目：约一年以来，Spotify测试了让独立音乐人直接在Spotify上传音乐的功能。但为了不激怒与其合作的唱片公司和发行商，Spotify决定取消这一项目。它说，“在过去一年中，我们极大地改善了与发行伙伴间的合作，确保元数据的质量，保护歌手不被侵权，在Spotify上为用户提供歌手的即时访问等功能”。

微软网络游戏：Redmond在2019年7月宣布，仍使用Windows XP、Windows Me和Windows 7系统的用户即将无法运行操作系统上的一些经典游戏：西洋双陆棋、跳棋、黑桃、红心、黑白棋和MSN围棋。微软当时表示，“我和我们硬件和软件的合作伙伴一直认为，时机已经成熟，可以将我们的资源更多地投入到更显新的技术中去，以提供更好的新体验。”微软当时称，对Windows XP和ME系统的支持会在2019年7月31日终止，而Windows7的用户则可享受这些游戏至2020年1月22日。

八月

安卓的甜品主题版本：随着各个主要新版本的安卓系统发布，我们看到甜品主题的各个版本名称，从安卓纸杯蛋糕到安卓派。然而，到了安卓Q，已经没有这个以美食命名的传统了。谷歌向微软学习，把其最新的移动操作系统命名为安卓10。

九月

Facebook的Group Stories功能：Facebook曾尝试挽救Stories，但是没有效果，于是在2019年放弃了Group Stories。该功能是让管理者和主页拥有者能添加Stories，24小时后自动删除，就像Snapchat。

杰瑞米·雷纳的应用：可能有人没听说过杰瑞米·雷纳的大名，就算你听过，你也可能不知道这位演员自行开发了一款应用。是，你没听错，而该应用今年则被关闭了，不过不是因为没有用户。事实上，是大家在这款应用上过于活跃，某些“粉丝”以雷纳的名义在上面发布了一些不恰当的内容。雷纳无法忍受，索性关停该应用。

MoviePass：意料之中，MoviePass没能存活下来。公司在9月14日彻底关停前，经历了2018和2019年的动荡时期。公司的想法是，用户每月支付固定一笔钱来观看任意电影。这听起来有点像天上掉馅饼，事实上就是这样。在更改服务计划后，尝试了如取消热门电影等一系列降低损失的方案后，MoviePass花光了钱。

YouTube Messages私信功能：两年前，谷歌为YouTube添加了私信功能。但使用YouTube私信聊天显然和网站的评论板块一样引人注目，因此YouTube“决定取消私信功能，而专注于改善公开评论功能。”

十月

戴森电动汽车：詹姆斯·戴森爵士称其公司的汽车团队开发了“一款绝佳汽车”，但在商业上根本不可行，所以戴森关闭了该项目。

Google Clips智能摄像头：Google Clips利用AI技术自动捕获用户四周的事物，但实际上这个小型相机就像是个糟糕的活动摄影师机器人，谷歌2019年已经停止生产。

智能摄像头Google Clips

英特尔Kaby Lake-G处理器：英特尔低调地停产了它的Kaby Lake-G处理器。Kaby Lake-G处理器源于该芯片制造商罕有的一次与竞争对手AMD的合作。英特尔向PCMag表示，他们将逐步淘汰Kaby Lake-G系列，以全面支持其第十代的英特尔酷睿处理器“冰湖”。运货将在2020年7月31日正式停止。

Kindle Matchbook：Kindle Matchbook允许作者向已购买印刷版作品的用户提供较大折扣（甚至免费）的Kindle版本。亚马逊没有详述要关闭Matchbook的原因，但该项目已在2019年10月31日关闭。

RED Hydrogen 3D手机

雅虎Groups群聊平台：这又是一款曾经极为流行的服务在社交网络时代慢慢衰落。雅虎Groups被母公司Verizon关闭。所有内容将被删除，雅虎Groups将仅作为邮件列表供人们互相发送消息。在档案管理员投诉没有足够时间下载内容后，Verizon将删除日期推迟到12月15日-1月31日，仍有时间用来恢复从前的聊天记录。

十一月

亚马逊免费试用品：今年早些时候，亚马逊开始用机器学习来预测购物者在未来会需要什么并给他们提供该商品免费的试用品。有免费的东西是不赖，但这些预测让部分人群觉得毛骨悚然，所以亚马逊决定取消它。

Cortana应用程序：微软在2019年11月宣布，将于2020年1月31日把Cortana应用程序从App Store和Google Play下架。不过不是所有国家都会立马失去Cortana。这位数字助理尝试和iOS上的Siri和安卓的谷歌助手竞争，但并不够吸引力。现在，它将被过渡到微软其他产品的内置功能上。

微软Cortana应用程序

谷歌云打印：这项服务提供远程设备打印功能；比如说，通勤时间将文件发送到办公室的打印机，或者在工作时间使用家用打印机打印东西。但12月31日起，将不再支持这项功能。谷歌建议采用本地打印（CUPS），它称，“当你添加打印机时，它会自动出现在用户的打印机列表中，无需进一步设置就可开始打印。”

Insignia Connect：许多大型商店都会有出售自己的大众电子产品，Best Buy提供Insignia智能家居设备已于2019年关闭。对不起了，再也没有WiFi智能插头和带计量的智能插头了，也没有WiFi智能灯开关、WiFi相机、WiFi冷冻柜了。

Juno应用程序：Juno在纽约市有售，是Uber和Lyft类驾驶员友好型产品的市场替代品，但在“繁琐的城市法则中”没有什么竞争力。

十二月



Coolest Cooler小冰箱

Netflix在老式媒体的流媒体服务：在12月1日，由于微软PlayReady数字版权保护系统，Netflix将不再为某些老式Roku设备或是三星和Vizio电视提供流媒体服务。这项技术可防止流媒体遭盗版侵害。然而，一些老式Roku设备(如Roku SD, Roku HD, Roku HD-XR, Roku XD, and Roku XDS等)以及一些老式三星和Vizio电视不支持该系统。他们是依赖Windows媒体数字版权保护系统的，Netflix现在已经不再支持了。

通过Redbox租借和购买电子游戏：对于依赖于Redbox售货亭租借电子游戏的用户，该公司已经跟The Verge确认，不再提供电子游戏的租借服务，以及2019年年底将停止其购买服务以专注于电影服务。

Steam Controller游戏手柄：为了减少Steam Controller的库存，Valve在Steam的秋季特卖季中以90%的折扣出售该游戏手柄。不幸的是，由于预售量太大，因此不得不退款给那些迟来者。Valve宣布已经不再生产Steam Controller了。