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帅气！三星推出Odyssey系列曲面电竞屏：1000R曲率，配置强悍

2020/1/6 6:50:04来源：威锋网作者：Ruins0080责编：骑士评论：

CES 2020尚未开始，但三星已开始了新QLED游戏显示器的宣传。这款即将推出的Odyssey G9新显示器可以碾压几乎所有的三星曲面显示器，并且它还是迄今为止「最弯」的曲面屏。

Odyssey G9并非三星推出的首款曲面游戏显示器，也不是三星首款49英寸的显示器，甚至也不是配置破纪录分辨率的显示器（去年的CRG9获得了这一殊荣)。但它的参数非常强大，在所有方面都推高了显示器产品的规格：包括5120 x1440像素分辨率和HDR 1000技术，高达240Hz的屏幕刷新率，逼近1ms的响应时间，支持AMD FreeSync 2技术及Nvidia G-Sync兼容性。

该显示器也是三星首款1000R曲线的消费级显示器，其视觉效果与人眼的视野大致相同（显示器的曲率从4000R到1800R不等，曲率越大，数字越小)。换句话说，49英寸的Odyssey G9比大部分其他显示器弯曲得更厉害，就像屏幕环绕在跟前，能给用户一种身临其境的感觉。

当然，考虑到它是一个游戏显示器，还是需要一点炫酷元素，它的背面设计了圆形的蓝光灯，看起来像是钢铁侠胸前的电弧反应堆，非常吸睛。

除了Odyssey G9，三星还发布了Odyssey G7---一款更小的16:9的2560x1440像素的显示器，具备32英寸和27英寸两种尺寸，它也采用了三星的QLED技术，配置240Hz屏幕刷新率及1ms的屏幕响应时间，支持FreeSync 2和G-Sync。除了大小之外，它们间唯一真正的区别是支持的HDR级别，Odyssey G7仅适用于HDR 600（最低峰值亮度为600 cd/m2），而G9适用于HDR1000。

三星尚未公布这两款显示器的价格或发布日期，但如果以去年1299.99美元的CRG9价格为准，新款显示器可能会不便宜。

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关键词：电竞三星

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