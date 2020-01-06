2019年度盘点：5G手机扎堆赛道拥挤，三星苹果渐暗淡

2019上半年，受中国经济下滑、消费者换机周期延长等因素影响，中国智能手机市场萧条，整体出货量同比下滑约9%。不过，数据显示，市场从2019下半年开始逐渐回暖。而业内人士分析认为，拉动下半年市场回暖的主要驱动力除了活跃的线上市场，便在于5G商用。

5G商用可以说是2019年手机行业最大的一个变革，2019年见证了从4G到5G的不断演进，头部企业纷纷入局，尤其从下半年开始5G新机频繁面世，整个手机行业的焦点都落在了5G上。

此外，折叠屏、瀑布屏、90Hz刷新率、四摄、1亿像素等也成为近一年手机生产的热点。手机厂商们也开始纷纷布局IoT，向生态领域发力。

5G手机成标配，新品频出、赛道渐拥挤

5G自问世以来，热度不减。人们讨论5G的高速率、低延时，讨论5G商用，就连5G手机是否同时支持NSA、SA的讨论也成为一时热点。

2019年6月6日，工信部宣布正式发放5G商用牌照，中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视网络有限公司各得一张牌照。此后5G手机便如雨后春笋，争相面世。在5G网络全面建成之前，5G手机便已早早就位，坐等开场。

中兴天机Axon10 Pro 5G于2019年5月6日发布，八月发售，是第一款5G手机。随后华为Mate 20X(5G)于7月26日发布，是第一款同时支持NSA/SA的5G手机。随后8月起，5G手机的发布逐渐密集，并且起步价快速下探。与此同时，除了华为之外，vivo、小米、OPPO也相继推出双模5G手机。

即便到了2019年的12月，仍有多款5G新品面世。包括华为nova 65G手机、红米K30系列5G手机、vivo X30系列5G新品，以及OPPOReno3系列5G手机。

而根据中国信通院数据，2019年1月-11月，国内市场已推出24款5G手机。新品层出不穷，5G手机的出货量也在攀升。11月我国5G手机出货量达到507.4万部。从7月份的7.2万部，到11月的507.4万部，销售量不断增长，而造成这一现象的原因，除了多样的选择，价格的不断下探也是一大因素。

在5G手机问世前，市场普遍预测首批5G手机的价格在8000元以上，而在5G商用启动之初，5G手机定价大多在五六千元左右，目前各厂商推出的5G手机价格大多在3000至6000元。

早在2019年7月，5G商用启动之初，5G手机的定价还在五六千元左右，到11月，最低售价已经不超过四千，直到红米K30出现最低售价1999元。根据中移动预测，到2020年四季度，5G手机价位或将下探至1000至1500元。

小米集团副总裁卢伟冰此前曾表示，将手机卖到1999元，成本压力很大，但只有快速地上规模才是降低整个5G手机成本的根本。

独立电信分析师付亮认为，5G发展是大势，目前各大厂商利用5G先发，形成影响力以及品牌。而随着芯片、锂电池供货量提高，5G手机成本将会下降。

根据市场调研机构IDC预计，2020年，5G智能手机全球出货量将达到1.9亿部，占智能手机总出货量的14%，远远超过4G出货第一年(2010年)的1.3%。

中国移动预计，2020年底手机产品价位将下探至1000-1500元，市场将以5G手机为主，手机市场规模将超1.5亿部。在节奏上，2020年上半年将处于市场导入期，随着多芯片厂商推出多价位产品，终端厂商推出中低价位段产品，市场规模持续扩大，下半年产业将进入规模发展期。

手机形态迎来突破，折叠屏开始量产

2019年的手机行业在手机形态上也有突破。近两年，手机市场增长疲软使厂商急于寻求新的新增长点，而“折叠屏手机”正是厂商的重要突破口，无疑是2019年手机领域最热的概念之一。

今年2月，世界移动通信大会上，三星、华为分别推出了折叠屏手机Galaxy Fold及Mate X，但这两款手机都遇到了屏幕结构等问题的考验，正式上市时间推迟。

华为折叠屏手机Mate X于11月15日首发，开售后瞬间售罄，此后出售也有“秒售罄”的情况出现，由此在该款手机在二手交易平台上甚至被炒出6-10万元高价。华为并没有对外公布该款手机的出货量，不过目前，在华为商城，该款手机的用户评价已超过700条。

而三星推出的折叠屏手机Galaxy Fold，市场反响也较为火热。联想旗下子公司摩托罗拉也在海外发布Razr系列折叠屏幕手机，长相酷似摩托罗拉V3。在更早的2018年10月底，柔宇科技发布折叠屏手机Royal Pai，成为第一款发布可量产的折叠屏手机。

如今，三星、华为、联想、柔宇科技都已推出折叠屏手机，小米、OPPO、vivo、Google、TCL等厂商也在布局折叠屏手机。

不过，价格高昂加技术不成熟几乎是折叠屏手机目前发展绕不开的两大关键词。兴业证券在研报中指出，目前折叠屏手机在价格、使用接口、厚薄度、软硬件的协同搭配等，都还有进步空间。此外，2019年是折叠屏手机元年，但市场正式展开要到2020年以后。

除了折叠屏，厂商们也在屏占比上不断突破。vivo在9月份推出的vivo NEX 3搭载了业界首块“无界瀑布屏”也引发了许多关注。手机两侧边框与屏幕直接融为一体，屏占比达99.6%。

之后，小米也推出一款概念手机MIX Alpha。MIX Alpha是一款采用环绕屏设计的概念手机，屏占比达到了180.6%。包括机身的正面、两侧以及背面的大部分区域都覆盖了显示屏。不过该款手机还未推向市场进行发售。

三星淡出、苹果暗淡，华为崛起

IDC报告显示，2019年第三季度，中国前五大智能手机厂商中已没有三星的身影，苹果也已落到第五名。国产品牌已在高、中、低端市场占据主力位置，其中华为的市场份额达到42%，华米OV总的市场份额比例高达86.7%。

数据显示，2019年第三季度，除华为外的国内手机厂商出货均出现了不同程度下滑。其中，华为再次刷新记录，取得了42%的市场份额，同比增幅达64.6%，这也是华为连续六个季度实现两位数增长。而随着华为市场份额的扩大，国内另外三家头部厂商OPPO、vivo以及小米的出货量均遇不同程度的下降。小米三季度出货同比降幅更是达到30.5%，成为中国智能手机市场前五厂商中降幅最大的一家。

Canalys分析师认为，鉴于华为在5G网络部署中和运营商建立的紧密关系，以及其拥有能与本地网络兼容的5G芯片组等关键零部件控制权，其现有的市场地位将会在5G时代得到进一步巩固。

总的来看，2019年中小手机品牌生存空间愈发减少，在华为、小米、OPPO、vivo品牌占据绝大部分市场份额的情况下，手机行业马太效应也在愈发凸显。

根据IDC的统计，2019年第三季度，“其他”厂商的出货量为510万台，不到去年同期出货量的一半，市场占比也从去年同期的12.1%下滑至5.1%。

拿魅族来说，出货量从2016年的2200万台，到2017年的1630万台，再到2018年的千万台，出货量不断下降，也在一定程度上反映了中小厂商的窘况。研发技术、资金落后、供应链缺乏话语权，中小厂商要想翻身，似乎越来越困难。

业内人士分析认为，5G时代，手机厂商又将面临新一轮的洗牌，届时将是技术、资金、渠道、供应链等的比拼。但不可否认的是，没有绝对安全的厂商，某些大厂商也面临掉队淘汰的风险。