iPhone用户怼 Android系统全屏广告：堪称手机上的IE

最近，苹果用户们针对Google操作系统上应用程序的质量进行了辩论。其中有提到，全屏广告就是许多人选择iPhone而非Android的一个原因。

Reddit 上的一个主题标题写道：“我很高兴Apple不允许来自应用程序外部的全屏广告”。发帖人还解释说，他们在姑姑的Android手机上检查了一个声称为“phone booster”的应用程序，却发现这是几个全屏广告的罪魁祸首。据该帖子显示，因为APK安装被阻止，所以该应用是从Google Play商店安装的。

于是，许多iPhone用户纷纷加入，以确认Android是否充斥了假冒的助推器应用程序（其进入Google Play商店只是为了向带有全屏广告的垃圾邮件用户展示）。这是有着不良目的的开发人员用来产生收入的一种手段，迫使用户查看并点击其设备上显示的广告。

对此，一位用户称：“[这]几乎就像Android是手机的Internet Explorer一样。”

众所周知，Internet Explorer 曾是Microsoft的默认Windows浏览器，其在Windows 10中被Microsoft Edge取代之前，经常被广告软件，弹出广告和恶意软件作为目标，并遭到恶意下载和浏览器劫持。在缺少安全软件的设备上，Internet Explorer最终在加载时（偶尔在浏览会话期间）会投放广告，同时还劫持了设置（例如用户定义的首页）。

根据 Statista 汇总的数据，2018年感染Android应用程序的恶意软件中有92.33%是Trojans,，而password trojans 则仅落后4.18%。

而另一方面，Google的数据则表明，从Google Play商店下载的内容越来越安全，从商店外部安装的应用仍然是主要威胁。

谷歌表示，在将click-fraud应用程序归入潜在有害应用程序（PHA）组之后，危险应用程序的数量在2018年增加了100%。但如果没有包含这些应用程序，则总数下降了31%。然而，从Google Play商店外部安装的感染了恶意软件的应用中，有28%传播了某种恶意软件。