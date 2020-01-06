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Linux 内核代码超 2780 万行，但去年 commit 数量锐减

2020/1/6 9:21:49来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

2020年1月1日，Linux内核Git源码树中的代码达到了 2780万行。

phoronix网站统计了Linux内核在进入2020年时的一些源码数据并作了总结，从统计数据来看，Linux内核源码树共有27 852 148行（包括文档、Kconfig文件、树中的用户空间实用程序等）、887 925次 commit和大约21 074位不同的作者。2780万行代码分布在66 492个文件中。

只看2019年，Linux内核有74754次commit，这是2013年以来的最低值。2017年和2018年的commit次数都有 8万次，2016年为77 000次，2014年和2015年都有 75 000次。

除了commit数量少，去年的内核作者数量也降低了，2019年大约有4 189位不同的Linux内核作者，这低于2018年的4 362位和2017年的4 402位。

不过虽然commit与作者数量都减少，但从代码行数来看，却是平均水平，去年共添加了3 386 347行新代码，删除了1 696 620行。

这其中，除了Linus Torvalds，对内核贡献最多的是David S. Miller、Chris Wilson、YueHaibing、Christoph Hellwig与Thomas Gleixner。

而参与贡献的公司，从域名统计来看，谷歌、Intel与Red Hat排在了最前列。

具体统计信息可以查看phoronix提供的这个工具：

https://phoronix.com/misc/linux-eoy2019/index.html

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关键词：Linux

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