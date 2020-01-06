Windows 10 ARM 手机项目更加成功，下一步攻克安卓旗舰

IT之家1月6日消息 一些开发人员正在将Windows 10 ARM与停止支持的Windows 10 Mobile一起移植到Android旗舰智能手机上。Windows 10 ARM系统原来是微软针对低功耗ARM硬件（处理器体系结构）上运行而设计的桌面级操作系统。

与Windows RT不同，它是微软桌面操作系统的完整版本，并且具有仿真支持，以运行不是为ARM处理器原生本机编译的桌面应用程序。

开发人员已经发布了可在Windows Phone（例如Lumia950、950 Xl甚至Acer Jade Primo）上破解和安装Windows 10 ARM的系统固件。开发人员还将Windows 10 ARM带到旗舰Android智能手机中，这些工作尚处于初期阶段。

根据这份报告，开发人员已经设法解决了Windows 10 ARM供电手机的备用电池（电池系统保存程序）问题。

“ [Dev]将处理器信息ACPI表添加到了他的UEFI中，我们从待机时的电池续航不足关闭（甚至不比手机电池续航长），到8个小时手机待机，电池电量还剩下57％，”首席开发者Gustave说道。

目前，Windows 10 ARM仅适用于微软硬件。独立开发者声称，Windows 10 ARM可以安装在OnePlus 6上，并移植到三星的Galaxy S8和小米的Mix 2S手机上。