微软Windows 10版本2004解决了重大Bug：再无高CPU占用和磁盘性能问题

IT之家1月6日消息 微软正在为Windows搜索索引器引入一种新算法，该算法使它在整体系统性能、CPU和磁盘使用率方面更加高效。Windows 10 2004版（20H1）中包含的更改最终可以解决OS中CPU和磁盘使用率过高的问题。

微软表示，去年进行了广泛的研究，以确定Windows搜索中的关键问题。研究表明，过多的磁盘和CPU使用率是用户遇到的两个主要性能问题。

Windows Search服务或搜索索引器为所有应用程序、文件资源管理器提供支持，并在你的PC上漫游。当你触发Windows搜索时，微软使用搜索索引器来爬行你的文件、文档、图片、视频、应用程序和元数据，以快速返回结果。

微软一直在为Windows Search改进工作，同时为OS开发新功能。例如，2019 Windows 10五月更新版添加了“增强模式”，可以更轻松地扩展搜索索引。

默认情况下，微软限制Windows搜索扫描文件、图片、视频和桌面等文件夹。增强模式将覆盖范围扩大到包括System32等Windows使用的位置以外的所有文件夹。

尽管Windows搜索索引器很重要，但它会导致过多的磁盘和处理器使用。微软显然知道Windows Search导致的系统性能严重下降，并且在下一个更新中包括一个修复程序。

根据微软的说法，Windows 10版本2004附带一种新算法，可以检测过多的磁盘使用情况和其他性能问题。如果检测到性能问题，Windows 10可能会限制任何搜索索引活动，以降低速度变慢的可能性。

微软表示，当CPU使用率超过80％并且磁盘使用率超过70％时，它将停止Windows搜索索引器服务。当游戏模式开启或设备的电池电量少于50％时，该服务也会被禁用。

微软表示，还将继续以其他方式改进Windows 10搜索，并且Windows Search改进在很大程度上是一个持续的过程。

你可以期望设备在安装Windows 10版本2004后运行起来会更流畅。根据最近的一份报告，微软已经完成了下一个主要版本的发布，并且Windows 10 20H1可能会在2020年4月/5月部署。