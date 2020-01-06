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魅族16T开启年货优惠：天猫购买享24期免息

2020/1/6 11:53:22来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月6日消息 年关将至，各家各户都在积极准备年货。在年货节期间魅族也推出了相应的优惠措施，用户登陆魅族天猫旗舰店购买魅族16T手机即可享受限时24期免息，同时还机会获赠新春定制版鼠标垫，点此选购

除了登陆魅族天猫旗舰店购买魅族16T之外，用户还可以上魅族官网购买相应机型。官网购买的消费者可享受碎屏险6折的优惠并获赠6个月的延保。以旧换新的用户最高可获赠500元的魅族16T购机专用红包；苏宁易购的消费者购买魅族16T手机不仅有机会获赠耳机，还可享受8+128G版本的领券优惠。

配置方面，魅族16T搭载高通骁龙855处理器，拥有6GB+128GB存储版本，还有8GB RAM以及最高256GB存储空间版本可选，全系支持UFS 3.0；配备德国莱茵TUV认证的6.5英寸定制Super Amoled显示屏，分辨率达到了2232×1080像素，382ppi，支持600nit极限亮度；拥有立体双扬声器和3.5MM耳机孔加持，电池容量为4500mAh，支持9V/2A 18W快充，采用线性振动马达，双立体声扬声器。

系统方面，魅族16T内置Flyme 8，游戏模式4.0加持、支持小窗模式，拥有One Mind 3.5智能思维引擎。

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关键词：魅族16T

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