AI初创公司都去哪了？2019年科技公司“五巨头”收购盘点

人工智能人才的争夺大战愈演愈烈。 今年，Pinterest的首席技术官Vanja Josifovski离职加入了Airbnb，而Pinterest则聘请了沃尔玛的首席技术官Jeremy King来领导工程团队。

此外，包括谷歌和苹果在内的所有大型科技公司一直在通过收购的方式，吸纳人工智能人才。最近，全球知名创投研究机构CB Insights的最新报告指出，自2010年以来，共发生了635起人工智能企业收购。其中，苹果公司进行了20项收购，位列榜首。此外，微软也转向在线教育平台的开发，致力于培训新一代的人工智能人才。



尽管人工智能人才库可能正在拓展，但仍然存在着严重的人才短缺问题，市场对于精通机器人技术、计算机视觉和自然语言处理的人才需求依然很大。这些人才不可避免得面临着一个选择：是为大型高科技公司服务，还是在初创公司中追求更长远的机遇，亦或是自己创业。

2019全年，大型科技公司都在加大收购力度，保证公司在AI人才与AI技术上的优势地位，VB上一位作者回顾了一下2019年间的这些收购事件，重点关注是“五大巨头”——Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌。

Facebook

早在2019年2月，就有消息传出Facebook收购了GrokStyle。GrokStyle是一家位于旧金山，成立于2016年的视觉搜索创业公司。GrokStyle开发了一款可以自动检测照片中装饰和家用家具的应用程序，并直接与零售商合作，为用户提供服务，帮助用户寻找要购买的物品。

Facebook在收购GrokStyle后，迅速关闭了它——这清楚地表明了这比其他任何事情都更重要。至于GrokStyle技术与人员的后续安排，Facebook只是简单地申明：“......GrokStyle的团队和技术将致力于加强Facebook在人工智能领域的能力。”GrokStyle声明称，它将继续使用人工智能技术，创造“出色的视觉搜索零售体验”。

GrokStyle的AI技术可能会在Facebook Marketplace应用平台（面向买卖双方的对等平台）中得到应用。 或者，它的技术可以应用于其他尚未公开的服务领域，允许Facebook用户通过视觉搜索寻找品牌。

去年9月，Facebook宣布已收购总部位于纽约的Ctrl-labs，这是一家成立于2015年的初创公司。它开发了一种腕带，可将肌肉信号转换为机器可解读的指令。腕带实际上就是一个脑机接口，其原型产品Ctrl-kit通过肌电图（EMG）将心理活动转化为物理活动。大约16个电极监控电机单元增幅的肌纤维信号，并对信号进行测量。 借助谷歌TensorFlow框架训练得到的AI算法，腕带可以区分每条神经的各个脉冲信号。

Facebook表示，Facebook计划将Ctrl-labs合并到旗下的Reality Labs部门，该部门主要关注虚拟现实（VR）和增强现实（AR）。这笔交易的目的，可能更多的是Facebook寻找新的方法进行设备和技术的交互，而不是严格的人工智能企业收购。

同样在9月，有消息透露称Facebook已经收购了Servicefriend，这是一家成立4年的以色列初创公司，该公司为客户服务团队提供消息收发机器人服务。 Facebook对此次收购并没有具体说明，只是选择发布一份粗略的确认书来表明这笔交易已经发生。不过，Servicefriend的至少一位联合创始人现在已经在为Facebook的Calibra数字钱包团队工作。

早在7月，Facebook宣布了一项备受争议的计划，带头使用一种名为Libra的新数字货币。这是一种基于区块链的替代金融系统，绕过传统银行以降低在线转账的成本并“降低企业的准入门槛”。同时，Facebook还开发了基于Libra框架的Calibra数字钱包，这项功能可能需要全天候的客户支持。因此，似乎至少有一些Servicefriend团队的成员正在为Calibra开发基于人工智能的（聊天）机器人。

亚马逊

早在1月，亚马逊的云计算部门Amazon Web Services（AWS）收购了TSO Logic，这是一家总部位于温哥华的初创公司，主打云支出分析工具。

TSO Logic成立于2013年，其宗旨是帮助公司计算当前工作负载在云端运行的成本，而TSO Logic的产品显然是AWS赢得新客户的有用工具。

从人工智能的角度来看，TSO Logic平台会提取“数百万个数据点”，例如公司软硬件的使用年限，版本和配置，然后创建一个精细的统计模型来演示公司在哪些方面花费了多少，以及哪些方面可以通过过渡到云来降低成本。TSO Logic平台使用机器学习算法和模式匹配，来确定公有云和私有云提供的众多选项中，最适合每种工作负载的方式。

亚马逊在今年2月以9700万美元的底价收购了网状网络初创公司Eero，比Eero从外部投资者那里筹集到的9000万美元相比多不了多少，这表明该公司的状况不佳。

成立于2015年，总部位于旧金山的Eero提供了家庭Wi-Fi系统，该系统设立了多个接入点，将网络信号传递到建筑的每个角落。与上述系统匹配的移动端应用程序允许用户共享他们的网络，设置家长控制，进行运行速度测试等等。尽管Eero表面上是一家硬件公司，但是它的软件起着重要作用——TrueMesh软件基于机器学习，以及数千个家庭的收集数据开发而成，从而能够优化路由算法来确保最大的网络覆盖范围。

对于亚马逊而言，收购Eero具有很大的意义，因为到这家初创公司已经（为客户）提供了许多联网家庭设备。在9月，亚马逊推出了自收购以来的首款Eero产品，该产品可启用Alexa驱动的、更精细的语音控制——包括停用特定设备的Wi-Fi链接或打开访客网络的功能。

这起收购的目的，可能更多是出于亚马逊在硬件和物联网领域发展的考量，而不是人工智能领域。但是，就支持亚马逊在互联家居中应用人工智能的宏伟计划而言，此起收购仍然值得注意。

今年4月，亚马逊收购了仓库机器人初创公司Canvas Technology，收购金额并未公开。成立于2015年，总部位于科罗拉多州博德的Canvas Technology显然是亚马逊的菜，因为这家电子商务巨头正在逐步实现配送中心的自动化。亚马逊旗下，运用仓库机器人技术开展生产的子公司Amazon Robotics是亚马逊在2012年以7.75亿美元收购Kiva Systems后的战果。

Canvas将计算机视觉以及人工智能技术应用于仓库机器人，使之能够在仓库内实现自主导航。这些技术当前已经被Amazon’s robotics高效吸收了。

早在5月，亚马逊就有一些幅度小却值得关注的举动，亚马逊购买了属于Sizmek的某些技术。后者是一家位于纽约，成立已有20年的广告技术公司。虽然这笔交易的目的，可能更多是从一家陷入困境、刚刚破产的广告技术公司抢挖工程技术人才，但这也表明了亚马逊希望在脸书（Facebook）和谷歌（Google）主导的在线广告领域中，分一杯羹的意图。

Sizmek的广告服务器是Google Marketing Platform（曾用名DoubleClick）的直接竞争对手，它可以帮助营销人员优化和评估其在线广告的展示位置。亚马逊透露，亚马逊计划在交易达成后，继续为Sizmek的客户提供服务，并且Sizmek平台服务现在以“Sizmek by Amazon（亚马逊旗下Sizmek平台）”为名，提供服务。亚马逊还购买了Sizmek的Dynamic Creative Optimization (DCO) platform（动态创意平台），该平台允许品牌创建数百个针对特定受众量身定制的广告——Sizmek利用AI来确保将广告准确地投放到目标市场。

亚马逊对于Sizmek是否有长期计划尚不清楚，但是这家电子商务巨头一直在广告技术领域大加投资，它有方法，也有能力来接手在线广告的两个主要方面。 根据Juniper Research最近的一份报告，到2023年，人工智能预计将为75%左右的广告展示赋能，其中亚马逊的花费将占据该领域的8%。

苹果

3月有消息传出，苹果收购了一家位于硅谷的机器学习初创公司Laserlike。尽管根据创始人的LinkedIn档案来看，收购可能在上一年已经结束了。

Laserlike使用机器学习技术来从整个网络搜寻信息，并根据用户的自然语言搜索情况提供个性化的搜索结果或推荐内容。 结果的显示形式别出心裁，用户可以像看新闻一样浏览搜索结果。

该技术可用于帮助Siri提供更多个性化的结果，甚至可以通过新的Apple News +订阅服务来显示量身定制的内容。

鉴于苹果在前一年聘请了前Google AI负责人约翰·贾南德里亚（John Giannandrea），Laserlike在2015年由曾可能想跳槽的前Google员工创立。无论苹果公司为Laserlike技术和团队提供什么样的条件，苹果公司都会设法在收购的过程中吸引一些高素质的AI人才。

我们知道苹果公司一段时间以来，一直在开发某种形式的汽车。据报道该公司一直在加倍努力地发展自己的自动驾驶汽车。早在6月，就有消息传出，苹果已经从陷入困境的自动驾驶汽车初创公司Drive.ai手中，抢购了资产，抢挖了员工，而该公司显然在成立四年后就已经处于倒闭边缘。

这并不一定意味着苹果公司将距离生产自动驾驶汽车更进一步，但是比起以前，该公司目前确实拥有了更多在该领域具有专业知识的工程和产品人才。追随你的内心去做。

几个月前，有报道称苹果收购了一家瑞士的计算机视觉初创公司，Fashwell。苹果公司尚未确认收购消息，但Fashwell的创始人和几位高级管理人员已于今年1月加入了苹果公司，其他几位后来也加入了进来。

Fashwell成立于2014年，与其他公司合作将其视觉搜索技术集成到其他公司的应用和网站中，允许用户可以使用照片而不是关键字进行搜索。这就是把照片“可购化”了。

目前尚不清楚Fashwell团队在苹果公司开发哪些产品，但这起收购的目的更像是抢挖人才。

微软

微软过去曾进行过很多以人工智能为中心的收购，但是2019年，这家坐落于西雅图的科技巨头在这方面相当安静。尽管如此，它的一些收购确实立足于自动化和基于机器学习的技术。

八月，微软宣布已购买致力于Java性能调节工具的Jclarity公司。Jclarity成立于2012年，Jclarity在其提供的Illuminate软件中使用机器学习技术，来自动查找和修复依赖Java的应用程序中的性能问题。

同样在8月，微软收购了PromoteIQ，这是一个自动产品营销平台，允许各大品牌在零售商网站上投放赞助广告。 PromoteIQ成立于2012年，将作为Microsoft广告部门的一个部分继续运作，并且有公告似乎确认了PromoteIQ和Microsoft计划合并各自的AI技术，致力于目标广告投放位置应用。

PromoteIQ当时表示：“微软带来了业界领先的AI和机器学习应用功能，以及强大的全球零售市场。”

谷歌

在2019年新的一年开始的前几天，就有消息传出，谷歌已经收购了Superpod背后的创始团队，这在很大程度上被视为对创始人的收购，并且此举还吞并了该创业公司的一些资产。根据Superpod联合创始人兼首席技术官William Li的LinkedIn资料，收购实际上于2018年末已经完成。

Superpod成立于2016年，本来上是一个众包问答平台，类似于Quora。 Superpod技术一个显而易见的用武之地，便是Google Assistant。亚马逊推出了众包的问答服务来解决Alexa无法解决的问题，因此Google为其虚拟助手采取了类似的措施，当然是可行的。

几个月前，总部位于纽约的教育技术平台Socratic（苏格拉底）宣布已经被Google收购。尽管根据Socratic首席执行官Christopher Pedregal的LinkedIn资料显示，该交易实际上是在2018年3月完成的。

Socratic成立于2013年，它开发了一个问答应用程序，该应用程序使用文本和语音识别功能根据用户的问题推送最相关的学习资源。该应用程序聚焦学校学科，例如科学，数学，文学和社会研究。虽然Google本身显然可以用于研究大多数学校学科，但Socratic经过教师指导，专门针对学校课程，消除了标准搜索引擎附带的许多“噪音”。

作为独立产品，Socratic一直处于活跃状态，现在成为了“Google旗下的Socratic”，这不仅仅是简简单单的收购。该技术可以很容易地被Google重新使用，并可能用于帮助训练Google Assistant。

回顾过去一年中一些以人工智能为核心的收购事件，很明显，大多数大型科技公司都试图通过收购人工智能初创公司来加强自身团队力量。对于今年Facebook和Apple进行的每笔AI企业收购来说，目的都是如此。

在某些情况下，产品的AI要素是否就是与并购者一直在寻找的，这并不总是很明显——换句话说，可能并购的目的不是单纯为了AI。例如，Facebook购买Ctrl-labs的目的，可能更多是为了寻找机器交互的新方法，而亚马逊收购Sizmek可能主要是为了收购广告服务器。但是，机器学习和自动化技术仍然是这些收购的核心目的，同时这无疑提高了这些公司的吸引力。

纵观整个2019年各种AI相关的企业收购，初创公司的平均年龄也值得一提。多数公司成立于2013年至2016年之间，在我们考察的14家被收购公司中，有6家公司成立于2015年。这表明四年可能是寻找AI人才或通用工程人才的最佳时间。对于一家初创公司来说，4年时间，足以将可用的产品推向市场，又不会让企业发展过于迅速以至于需要天价进行收购。

除了“五大巨头”以外，业界还有很多著名的AI收购案，被收购初创企业的成立日期往往证实了这一趋势。 Twitter收购了Fabula AI（成立于2018年），这是一家机器学习创业公司，用于发现虚假新闻；音频巨头Sonos以3750万美元的价格收购了专注隐私保护的会话智能公司Snips（2013）；特斯拉（Tesla）收购计算机视觉初创公司DeepScale（2015）用于开发无人驾驶汽车；VMware购买了机器学习加速初创公司Bitfusion（2015）；Matterport收购了Arraiy（2016），这是一家人工智能初创公司，可以自动进行电影特效处理；英特尔斥资20亿美元收购了AI芯片初创公司Habana Labs（2016）。

甚至“非技术”公司也参与了AI收购行动。例如，耐克收购了波士顿的预测分析平台Celect（2013），该平台可帮助建立消费者需求。麦当劳（McDonald's）收购了两家专注于AI的公司，分别是Dynamic Yield（2011）和Apprente（2017），从而将具有语音功能的数字助手，投入使用于基于环境因素变化的外卖车道动态菜单。多年来，人们一直宣称每家公司，现在都是技术公司，这一点在此处得到了肯定证明。但是，这些收购事件，也增强了一种想法的说服力：所有公司最终都将成为人工智能公司。

所有这些活动都显示了AI在跨行跨业中都有用武之地，潜力无穷——从电子商务和无人驾驶汽车到教育和客户服务。收购，仍然是大型科技公司人工智能战略中核心的一环——毕竟，抓住最聪明的人才可能才是保持科技巨头领先地位的最佳方法。