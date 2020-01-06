抖音发布2019数据报告：西安大唐不夜城成全年最火景点

IT之家1月6日消息 2019年，抖音上点赞最多的城市是哪个？最火的景点在哪里？最流行的音乐、贴纸是什么？不同年龄段用户喜欢拍摄的内容有何变化？1月6日，抖音发布《2019抖音数据报告》（以下简称“报告”），对以上问题进行了解读。

报告基于2019年抖音平台数据，从记录与表达、城市形象建设、文化传播等多个方面阐述抖音社会价值。报告显示，抖音日活跃用户数超过4亿，用户全年打卡6.6亿次，西安大唐不夜城是用户最喜欢的景点，年度最受欢迎的歌曲是《你笑起来真好看》。

抖音日活跃用户数超过4亿

报告显示，截至2020年1月5日，抖音日活跃用户数超过4亿。

根据报告，抖音上不同年龄段用户最爱拍摄的内容不尽相同，00后喜欢拍摄二次元相关视频，90后用户喜欢拍摄风景，记录旅行中的山河大海，80后喜欢拍摄亲子视频，分享亲子的新知与乐事，70后喜欢拍摄美食类视频。在创作者视频平均播放量排行榜上，黑龙江、吉林、辽宁均上榜前5名。

这一年，人们使用特效贴纸、音乐等功能畅快表达自我，记录生活日常。报告显示，2019年有3071万人使用“岁月的痕迹”影集，记录在人生不同阶段的变化，年度最受欢迎的音乐是《你笑起来真好看》。

报告显示，2019年有46万个家庭在抖音拍下全家福视频，记录一家人相亲相爱的幸福时刻，相关视频被点赞1亿次。同时，人们也在抖音记录下泪水与欢笑，全年抖音上有430万次“太难了”，也有3791万次加油；有223万次失败，但也有691万次打拼。

根据报告，2019年抖音上点赞最多的职业有教师、护士、消防员、交警、医生，每一次点赞背后，都是对各行各业的理解与感动。抖音用户@黑河三炮是黑龙江省救援消防总队黑河支队的一名消防员，他在抖音记录自己的工作与生活，也为网友科普消防知识。

“拍个抖音”已成旅行新习惯

从过去拍张照片到现在“拍个抖音”，人们的旅行习惯已悄然改变，这种习惯也催生文旅行业“打卡经济”。2019年，抖音用户全球打卡6.6亿次，足迹遍及全世界233个国家和地区，最受欢迎的国外城市是曼谷、首尔和东京，被点赞最多的国内城市是北京、成都和上海。根据城市形象视频点赞量，北京是2019年度“抖音之城”，收获51.2亿次点赞。

在抖音，一个人带火一座城已成独特现象。23岁的抖音用户@皮卡晨化身“不倒翁小姐姐”，掀起握手狂潮，吸引人们争相实地打卡。报告显示，#大唐不夜城不倒翁#相关视频播放量超23亿次，西安大唐不夜城景点位列2019抖音播放量最高的景点首位，其次为上海迪士尼度假区和成都大熊猫繁育研究基地。

不仅是大城市，小城镇、传统景区和贫困地区也有了新的自我展现方式，湖光山色在上亿次播放中闪光，吸引八方游客。报告显示，2019年最火的贫困县景点为河南栾川县的老君山风景名胜区，抖音发起的文旅扶贫“山里dou是好风光”项目助力稻城、雷山等地脱贫致富。

抖音已成中国最大知识、艺术和非遗传播平台

2019年，抖音利用平台优势，为传播知识、艺术和非遗做出更多努力，已成中国最大知识、艺术和非遗传播平台。

报告显示，知识类视频正成为抖音内容生态的重要组成部分。2019年，抖音万粉知识创作者发布1489万个视频，1.3亿用户听过@向波老师的化学课。最受欢迎的知识门类是美食制作，人们在抖音学习家常菜、辅食、懒人早餐和烘焙等烹饪技巧，其次为语言教育、学科教育、职业教育和知识科普，满足各类人群的学习需求。

同时，艺术类视频全年播放量超5431亿次，被点赞超169亿次，2045万人使用武旦特效贴纸。2019年，93%的国家级非遗项目在抖音有相关视频，共获赞33.3亿次。最受欢迎的国家级非遗为京剧、咏春拳和黄梅戏。

黄梅戏大师@吴琼在身边90后戏迷的建议下开通抖音，目前已有近90万粉丝。她认为，即便戏院天天爆满也最多触达1000人，但在抖音上一段视频就有数十万人点赞，抖音对传统戏曲传承有无法衡量的价值。

抖音相关负责人表示，2019年，抖音全面开放15分钟视频，推出创作者服务中心，构建更丰富多元的内容生态，不断与多个城市达成合作，助力贫困县创作者增加收入，正是这一点一滴的积累，让三岁多的抖音高速成长，4亿DAU是一个新的开始，未来我们希望为创作者带来更多价值，继续把美好传递到更远的地方。