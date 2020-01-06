2019年共处置网络有害信息1113万条，取缔关闭网站8.4万个

1月6日消息，据“扫黄打非”微信号发布的消息，2019年，全国共查缴各类非法出版物1710万件，处置网络有害信息1113万条， 取缔关闭网站8.4万个，查处各类案件1.1万起。

针对意识形态领域复杂多元、新情况新问题不时出现的态势，坚持抓早抓小，密切关注苗头性、倾向性问题，保持高度警惕敏感，第一季度就查办“扫黄打非”案件1000多起，及时对一批重点线索进行了核处。

同时，在元旦春节、全国“两会”等重点时段，迅速开展网上网下有害出版物及信息专项清查；3月至11月，全面开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”五大专项行动，深化多个集中整治，务求取得实效。在暑期和开学前后，开展高校及其周边复印店专项整治、中小学图书馆图书审查清理专项行动等工作，有效排除并防范了文化安全风险点。

针对非法有害出版传播活动，各地“扫黄打非”部门积极开展有关集中整治，强化协作联防、实施专项打击，有力高效查处一批非法出版、传播有害信息及涉非法宗教的大案要案。全国累计查缴非法有害出版物及宣传品125万余件，处置有害信息270余万条。浙江、广东、山东等地成功查办多起典型案件。

针对淫秽色情信息易发、多发问题，“扫黄打非”部门坚持打防并举，一边强化打击，一边严格管理。各地各部门深入推进“净网2019”专项行动，共封堵关闭淫秽色情网站4.3万个，处置淫秽色情等信息373万条。

另外，全国收缴非法报刊55万件，收缴侵权盗版出版物320万件，查处“三假”、侵权盗版类案件1900余起。