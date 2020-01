微软官方商城新年新礼：爆品24期免息，Surface新品限时直降

IT之家1月6日消息 微软中国官方商城开年大促于今日开启,特别推出下单满1500即赠新春限定红包;Surface星品限时价格直降,同时可享24免息分期;SurfaceBook 2、Surface Laptop 2限时直降最高4420元等活动:点此前往。

活动时间:

- 满1500赠新春限定红包:1月6日 - 17日,每天限量100份;

- Surface星品限时价格直降,同时可享24免息分期:1月6日 - 7日、1月11日 - 12日;

- Xbox限时直降+主机24期免息:1月6日 - 12日

- 配件限时直降:1月6日 - 10日

部分活动机型与售价见下:

• SurfaceLaptop 3新品上市:点此购买

购套餐部分配件8折,Surface All Access套餐24期免息,同系列旧机换购最高折抵7490元。适合学生、职场新人/菁英选购。

全新的Surface Laptop 3搭载了一块13.5英寸显示器,息屏状态下呈现出纯净的黑色,分辨率为2256×1504,201ppi,3:2的屏幕比例更加适合办公。屏幕点亮后可以看到显示屏的画面十分细腻,201ppi不靠太近不会有任何颗粒感。

配置方面,13.5英寸版本搭载英特尔最新的10nm芯片,可选i5和i7处理器;采用金属纤薄机身,重量只有1288g。触控板比前代大了20%,更容易操作,键盘也是金属材质,手感不错。接口方面,左侧是USB-A接口、USB-C接口和耳麦接口,右侧则是Surface Connect接口。

• Surface Pro 7新品上市:点此购买

购套餐部分配件8折,Surface All Access套餐24期免息,同系列旧机换购最高折抵8939元。适合学生、职场新人/菁英选购。

Surface Pro 7采用了英特尔10nm工艺的i7处理器屏幕方面,采12.3英寸PixelSense显示屏,屏幕比例为3:2,分辨率为2736×1824。续航方面,官方称常规使用最高为10.5小时,一个多小时可充电约80%。

作为本次升级的一大亮点,微软终于把miniDP换成了Type-C接口,保留了USB-A接口和Microsoft Connect接口。

• SurfaceBook 2最高优惠4420元:点此购买

Surface Book 2配备具有600万像素的PixelSense触摸显示屏幕,色彩鲜艳丰富,视觉效果清晰惊艳;满电续航可达17小时;支持笔记本模式、平板模式、视图模式和工作室模式四种场景模式。

性能强劲,可以轻松胜任影视图画渲染、特效制作等高要求专业性工作;而且在游戏方面还支持Windows Mixed Reality Ultra(Windows混合现实),可带给玩家身临其境的沉浸式娱乐体验。适合菁英人士和游戏发烧友。

SurfaceBook 2(酷睿i5/8GB/256GB/13.5英寸),¥12068→¥10388、优惠14%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥16068→¥13388、优惠17%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥19868→¥16488、优惠17%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥23958→¥19888、优惠17%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥19378→¥16288、优惠16%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥22888→¥18988、优惠17%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥25808→¥21388、优惠17%。

• Surface Go:点此购买

微软Surface Go可以说得上是史上最轻薄、最便宜的Surface产品,值在于第二屏设备或者是辅助设备,比如你已经有了一台性能较强的笔记本或者是台式机,在这种情况下,Surface Go将是移动办公的最佳展示设备和输出设备,其搭载的Windows 10完整系统能够及时的完成生产力任务,机身的轻薄让你随时带在身边的冲动。适合学生/家长人群。

Surface Go(英特尔4415Y/4GB/64GB/WiFi),¥2908,加专业键盘盖¥3522、优惠4%,加特制键盘盖¥3682、优惠5%;

Surface Go(英特尔4415Y/8GB/128GB/WiFi),¥3888,加专业键盘盖¥4502、优惠3%,加特制键盘盖¥4603、优惠5%;

Surface Go(英特尔4415Y/8GB/128GB/带LTE增强版),¥4858,加专业键盘盖¥5472、优惠3%,加特制键盘盖¥5632、优惠3%。

• Surface Headphone优惠30%,低至1964元:点此购买

Surface头戴耳机采用主动降噪保证通话与音乐体验,可以触摸耳罩进行控制,支持与微软自家的Cortana语音助手进行互动,其续航为15小时。

其三围为204*195*48mm,重290克。采用40毫米尺寸free-edge扬声器,频率响应20 - 20kHz,有源噪声消除高达30 dB,无源噪声消除高达40 dB。除蓝牙模式外也支持有线连接,并都能提供高达115 dB的声压级。支持快速充电,可在2小时内充电完成。按键包括电源按钮,静音按钮,左耳罩的噪音消除调节,右耳罩的音量调节,数据接口为USB-C。

• Xbox限时直降+主机24期免息:点此购买

Xbox One X主打4K HDR画质(4K下主流大作仍能达到60帧)在推出时是当之无愧的最强性能主机,机能高于PS4 PRO。搭载AMD定制版8核2.3GHz处理器,1TB 2.5英寸硬盘,拥有12GB GDRR5显存和高达6T浮点运算能力、326GB/s显存带宽的显卡,专为4K游戏打造,通吃所有1080P主流游戏,支持真4K超高清蓝光电影及在线视频、HDR高动态光照渲染技术、Dolby Atmos环绕立体声等娱乐套件。Xbox One X还向下兼容所有Xbox One游戏软件,并提供了包括高度定制化电源、水冷(主机历史上首次)等高端配置。Xbox One X支持竖放,配件上通过官方转接设备可以使用Xbox One的Kinect。

• Xbox One控制器:点此购买

Xbox One控制器+ Windows连接线(蓝牙),¥580→¥329、优惠43%;

Xbox One控制器+ Windows 10无线适配器,¥590→¥389、优惠34%。

微软配件类新年大促:

• Arc Mouse鼠标:点此购买

Arc mouse总量为82g,十分轻便。左右共两个按键,支持触控操作,用户可以使用滑动手势等,动态自适应可达每秒1200帧。该鼠标弯曲即打开,展平即关闭。支持蓝影技术,适用多种表面。

微软Arc mouse鼠标,¥678→¥499、优惠26%。

• Sculpt无线便携鼠标:点此购买

2.4Ghz无线技术,2400DPI,传输距离20米。抛光亮面,按键静音等设计体现出细节方面的优秀设计。

微软Sculpt无线便携鼠标,¥243→¥79、优惠67%。

• Sculpt人体工学鼠标:点此购买

专为Windows设计的人体工学鼠标,可使手腕放在舒适的位置,减少腕管部位的压力,拇指握持设计可帮助使手和手腕始终处于符合人体工学的位置。

采用微软蓝影技术,带有全新Windows触控键、后退键、独特拇指勺、四向纵横滚轮和高灵敏度。

微软Sculpt人体工学鼠标,¥485→¥259、优惠47%。

微软配件类大促汇总:

微软外设 零售价 大促售价 购买 Sculpt舒适滑控鼠标 387 155 点此 时尚设计师鼠标 279 248 点此 Modern Mouse 376 288 点此 IE3.0 蓝影增强版鼠标 339 289 点此 Pro Intellimouse 388 328 点此 无线便携鼠标 1850 96 69 点此 无线便携蓝牙鼠标3600 290 129 点此

无线鼠标900 145 89 点此 舒适蓝影鼠标4500 193 129 点此 Sculpt人体工学桌面套装 1939 859 点此

Sculpt无线舒适桌面套装 969 599 点此 Designer蓝牙套装 776 599 点此 无线桌面套装850 193 149 点此 无线桌面套装900 290 169 点此 无线蓝影套装2000 290 239 点此 无线桌面套装3050 387 359 点此 无线显示适配器V2 436 399 点此 网络摄像机HD-3000 290 189 点此 LifeCam 梦剧场精英版 969 599 点此

• 微软中国官方商城开年大促:点此前往