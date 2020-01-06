特斯拉1月7日举办Model 3交付仪式，启动Model Y项目

1月6日下午消息，今天下午特斯拉在微博上进行了视频直播，展示了特斯拉中国将于明天1月7号举办的Model 3新车交付仪式的筹备过程。从视频中可以看到，舞台展示牌上面标示的交付仪式的时间是2020年1月7日。

另外从直播视频中还可以看到“Model Y项目启动仪式暨中国制造Model 3交付仪式”，由此可见，明天举行的仪式将开启特斯拉中国区的Model Y生产进程。

此前的2019年12月30日，特斯拉举办了内部员工车主交付仪式。