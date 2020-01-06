手机QQ显示实时电量会泄露隐私？腾讯回应称不用担心

IT之家1月6日消息 近日手机QQ上线了一个新功能，可以实时显示对方的手机电量以及充电状态，不过有网友质疑这是否会泄露隐私。对此，腾讯QQ官方微博进行了回应，称大家不用担心隐私会泄漏。

腾讯称，“大家不用担心隐私会泄漏，这个功能必须通过“在线状态”选择，决定是否向对方实时显示自己的手机电量以及充电状态，不设置好友是没有任何办法查看的哦！”

除此之外，还可将在线状态改为学习中、游戏中、健身中等等，长按主页左上方头像即可设置。