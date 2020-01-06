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宏碁推出便携投影机：1080p/1000流明，内置双5W喇叭

2020/1/6 17:22:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月6日消息 根据宏碁官方的消息，宏碁推出了全新B250i 可携式 LED 投影机，这款小型装置可提供 Full HD 1080p 无线投影，具备自动对焦功能，内置了双5W喇叭。

宏碁表示，Acer B250i 体积仅 20.5 x 20.4 x 7.8 公分，重量约 1450 ，非常适合放入背包当作随身娱乐装置，而且设定简单方便，随时随地都可使用。此款小型投影机搭载一对5瓦功率喇叭，配备被动幅射器（passive radiators）、Waves MaxxAudio 音效及 Acer TrueHarmony 独家喇叭调校技术，低音效果清晰醇厚。

宏碁称，Acer B250i 支持高解析度的Full HD 1080p投影，按下按钮即可快速自动对焦至投影画面，更提供1,000 ANSI 流明亮度、5,000：1 对比度，广色域具120% 的Rec.709 色彩标准；B250i LED 模组也具备长达30,000 小时的使用寿命，并且无使用须更换的水银灯泡，从而节省成本并有助环境保护。

B250i 提供多种的有线及无线连接方式，台式机及笔电都可通过标准 HDMI 连接，Android 与 iOS 使用者也可由 Wi-Fi 连线来进行无线投影。同时具备 USB Type-C (影像输入与充电输出) 及 Type-A 连接，支持手机与电脑的影像输出。 

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关键词：CES2020宏碁投影仪

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