京东年投入100亿，推出“JDP计划”构建付费会员生态

1月6日消息，今日2020年京东PLUS会员公开课上，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞宣布，京东PLUS会员将推出“JDP计划”，即通过联合平台、品牌及线下商家等共同打造付费会员生态，从而实现权益的全场景覆盖。

值得一提的是，京东PLUS会员还将针对“JDP计划”投入专项资源支持，仅2020年就达100亿，并将与200家品牌达成深度合作。同时，1月8日京东还将推出PLUS会员年度盛典，带来“买1得18”的超级联名卡福利。

京东PLUS会员业务负责人孟春慧表示，京东PLUS在籍会员数量在去年11月已突破1500万。这些PLUS会员也体现出了高消费、高活跃、高忠诚的“三高特质”。例如今年11.11期间，京东PLUS会员的人均消费达普通用户的4倍。

在孟春慧看来，会员经济3.0时代将是一个场景时代，即在互联网去中心化趋势下，各领域将通过跨界合作形成一个“你中有我，我中有你”的会员生态，从而打造一个覆盖全场景的会员消费体验，最终促使消费端与供给端的交互升级。

据透露，在购物权益上，“JDP计划”将通过PLUS会员定制、品牌联盟95折、新品计划、A计划、万有引力、PLUS DAY等，在创新营销机会、多场景精准触达、加深品牌品质认知、增强用户黏性等多方面赋能品牌，全面提升品牌的会员经济运营能力。

与此同时，“JDP计划”还将为合作伙伴提供专属的营销工具和流量扶持。其中PLUS会员新品计划将通过精准营销、专属流量和权益，利用PLUS会员的“意见领袖”力量引爆新品销售。万有引力计划则通过提供的27种工具玩法、一站式数据看板、11大专属流量阵地让品牌能够事半功倍的精准触达用户。

在跨界权益上，“JDP计划”将以PLUS会员为纽带打通线上线下全场景权益。未来“JDP计划”将全面打通各场景，为不同领域的合作伙伴提供多样化、灵活化的合作模式，通过数据驱动推动各场景的互联互通。

京东PLUS会员通过爱奇艺、腾讯视频、携程、知乎等平台合作，已经构建了一个全域运营阵地。在公开课上，京东PLUS会员宣布再与京东健康、京东读书、酷狗音乐达成合作，实现权益互通，并于1月6日正式上线。

其中，京东健康将为PLUS会员提供全年12次在线问诊，每月体检、口腔、眼科等产品买一送一等服务；京东读书带来了VIP书库免费、专属身份铭牌等读书特权；酷狗音乐带来了千万曲库、付费歌曲下载等音乐特权。