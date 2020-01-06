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特斯拉欧洲工厂明年7月开始投产，初期产能超上海工厂

2020/1/6 17:25:00来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

1月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉欧洲超级工厂第一阶段建设完成后，预计将于2021年7月开始生产15万辆Model Y和Model 3。

特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）是在去年11月12日在德国柏林举行的颁奖典礼上宣布该公司将在德国柏林建造其欧洲超级工厂的。

特斯拉位于欧洲的“4号超级工厂”（Gigafactory 4）将是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

此前，外媒曾报道称，特斯拉计划在2020年的前三个月开始建设其柏林工厂，该工厂预计将在2021年底建成投产。

但现在外媒报道称，特斯拉计划在2020年前6个月内开始建造“4号超级工厂”，而且该公司设定的最后期限表明，它将在2021年7月之前开始生产汽车。

该公司的目标是，初期投产之后，该工厂每周生产约3000辆Model Y和Model 3，然后再将该工厂的年产量增加到50万辆。

这一数字远远高于特斯拉其它工厂的初始产量，包括上海的“3号超级工厂”（Gigafactory 3），后者当前的产能为每周约1000辆汽车。

最初，特斯拉将为其欧洲超级工厂雇佣3000人，但之后可能会增加到8000人。

此外，马斯克此前曾在推特上透露，特斯拉将在其柏林工厂生产电池、动力系统和整车（从生产Model Y开始）。

上月下旬，外媒报道称，特斯拉接近与德国勃兰登堡州政府达成土地购买协议，该公司将获得柏林郊外格伦海德的约740英亩（2.99平方千米）土地，以建造“4号超级工厂”。当时，勃兰登堡州政府已经同意了这份合同，只是在等待特斯拉的最后签字。

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关键词：特斯拉上海工厂

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