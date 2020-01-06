不惧美国威胁，法国坚持对美科技公司征3%数字服务税

北京时间1月6日晚间消息，据国外媒体报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）周一警告美国，称对法国新的数字服务税的任何报复都可能“深度和持久地”损害两国关系。

去年7月，法国议会通过了一项税法，将对跨国科技公司在法国境内的收入征收3%数字服务税，其中包括谷歌、苹果、Facebook和 亚马逊等美国科技巨头。

此举让美国政府感到不满。随后，美国政府的一项调查显示，法国的这项税收将损害美国科技公司。为此，美国政府上个月威胁称，要对价值24亿美元的香槟、手袋和其他法国产品的进口征收高达100%的关税。

对此，勒梅尔今日在接受法国国际广播电台采访时表示：“如果美国人决定继续对数字税实施制裁……在这种情况下，我们将进行报复。”他还补充说：“如果美国要制裁，我们也可能采取制裁措施，我们还会立即联系世贸组织。”

勒梅尔还称，他已就这一问题致函美国贸易谈判代表罗伯特·莱特泽（Robert Lightiser），并将与美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）通过电话讨论这一问题。

勒梅尔在致莱特泽的信中写道：“如果美国决定就法国数字服务税问题对欧盟实施贸易制裁，将对‘跨大西洋关系’产生深远而持久的影响。”

勒梅尔在信中还称，法国“正与欧盟委员会和其他欧盟成员国就这一问题进行接触”，他们“正在考虑各种选择，以捍卫我们的贸易权，就像我们过去所做的那样”。

事实上，勒梅尔去年7月就曾表示：“法国是主权国家，有权决定自己的税收规则。”他还补充说，美国和法国可以达成一致，但不是通过威胁的手段。