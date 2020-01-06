【IT之家学院】统一操作系统UOS尝鲜记（一）：下载&安装

近期风头正劲的统一操作系统UOS，由统信软件技术有限公司开发，该公司由国内多家长期从事操作系统研发的核心企业参与筹建，包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点，最新消息显示深度科技已成为统信软件全资子公司。

统一操作系统UOS基于Linux内核开发，统信软件表示已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商展开合作，与国内各主流整机厂商以及数百家软件厂商展开兼容性适配工作。目前龙芯、鲲鹏、兆芯均有系列产品完成与统一操作系统UOS的适配，统一操作系统UOS也已支持升腾MK-500(C)高拍仪等外设，软件方面，科大讯飞智慧办公助手、WPS Office完成适配标志着生态方面向好，就目前来看，统一操作系统UOS基于深度操作系统deepin开发，或者起码采用了Deepin DESKTOP(DDE)，深度操作系统耕耘多年，加之国产软件的积极配合，有理由相信统一操作系统UOS的软件生态会逐步完善。

不少小伙伴找到麦子说想尝鲜一下国产的UOS，需要准备哪些工具、怎么操作，还有调皮的人儿说想要体验一下Deepin V20，问我有没有包，那我们今天就聊一下怎样通过简单的步骤，安装UOS，需要用到的ISO包和工具IT之家提前为大家整理好了，可以整箱带走。

一、系统包

根据目前的适配情况，UOS已经放出三种架构共计6个ISO系统包，均跨越alpha、beta版来到rc版。

首先是x86_64版，分为桌面版和服务器版，下同，桌面版支持Intel、AMD、兆芯和海光工作站处理器，服务器版支持Intel、AMD以及兆芯处理器。

mips64el版支持龙芯3A3000、龙芯3A4000处理器，服务器版则支持龙芯3B3000处理器。

以及arm64版系统，桌面版支持鲲鹏920s、飞腾2000/4，服务器版则支持鲲鹏916、鲲鹏920、飞腾2000/64。

ISO下载–版本（口令）：

UOS x86_64 beta版：桌面版(ostc)

UOS x86_64 rc版：桌面版(eidi) | 服务器版(16tv)

UOS mips64el rc版：桌面版(bhgw) | 服务器版(lrgj)

UOS arm64 rc版：桌面版(jn7g) | 服务器版(dtdu)

此外UOS还有SW64操作系统暂未公布，应该会在新架构处理器适配工作完成后放出，届时IT之家将第一时间跟进，并为大家完善资源。

二、安装

对于一个仍未推出正式版的操作系统，麦子还是建议大家进行尝鲜即可，特别是不太接触Linux的朋友们，如果觉得还不错，可以待到日后系统成熟了做深入使用。接下来为大家提供两种安装方式，其一是安装到物理机，包括硬盘和U盘，另外则是更推荐的安装至虚拟机中体验。

1、物理机

安装至物理机中相对简单，和其他Linux发行版类似，只需要准备1个U盘、1个ISO烧录软件以及系统包即可，制作相应的启动U盘，从U盘启动便可开始安装流程。

我们这里选择的是UOS x86_64 rc桌面版，准备一个不低于4GB容量的U盘，因为软媒公司自家的「魔方U盘启动」只支持Windows系统，所以烧录工具可以选择平时常用的软碟通UltraISO或者balenaEtcher等，都是一样的，而我们这次选择的是UOS系统包内置的[深度启动盘制作工具]，原理及流程与其他烧录工具均基本一致。

Windows 10可直接双击装载打开ISO包，打开后可以看到[深度启动盘制作工具]，由于系统并非正式版，名称还没改，现在深度成了统信的全资子公司，也可能就不改了。

双击打开工具，制作启动U盘需要三个步骤，一是选择镜像文件，可以直接选工具所在的ISO包。

二是选择目标磁盘，每次涉及磁盘选择我们都要提示大家，一定做好数据备份并且别选错，IT之家提醒您，数据千万条，安全第一条，操作不规范，自己两行泪；烧录系统会先格式化再覆写，选对盘符很重要；这个工具有个bug，列出的U盘均无法显示容量和使用情况，需要到“此电脑”中查看确认。

三是等待完成，启动U盘就有了，接下来安装系统。

从U盘启动，可以看到启动菜单有两个选项，我们选择第一项Install UOS 20 desktop，安装UOS 20桌面版。

选择完语言后，进入选择安装位置，可选全盘安装或手动安装。

所谓全盘安装即为根据磁盘选择，这里我们可以选择硬盘或U盘，程序将格式化目标磁盘并安装UOS，自动分区并设置引导；而手动安装则需根据硬盘分区选择，手动设置分区。这里除了注意备份数据，还有一点需要提醒大家，UOS要求64GB以上的磁盘空间，所以如果你打算将其装在U盘中，记得选购128GB的U盘，众所周知标称64GB的存储产品，由于一些晦涩的原因在Windows或Linux下实际可用容量均不足64GB。

选定磁盘后经过几分钟的等待以及一次重启，UOS变安装完成，之后进入账户配置阶段。先选择时区，默认为上海。

之后创建本地账户，用户名由小写字母、数字和下划线组成。

登录系统后，进行一系列桌面、图标样式和性能模式设置，就可以体验UOS啦。

安装过程中有一点需要注意的是，尽量采用核显输出画面，因为Deepin对于部分显卡的支持问题可能导致卡进度。

2、虚拟机

作为用来尝鲜的系统，在虚拟机内进行安装体验似乎是更合适的选择，在虚拟机中安装系统有管理方便、不易对宿主机产生影响等优点，不过相应的，对安装环境也有一些要求。

首先顾名思义虚拟机需要虚拟化技术的支持，简单来说就是让一个物理CPU可以被当做多个独立的虚拟CPU使用，是为虚拟，这需要处理器支持相应的指令集；在x86平台上，英特尔和AMD拥有各自的虚拟化技术指令集，分别为Intel VT(-x)以及AMD-V，英特尔主流处理器均支持Intel VT(-x)技术，AMD Ryzen5及以上处理器支持ADM-V技术。

处理器支持虚拟化技术是先决条件，还需要在BIOS中开启相关选项，一般都是默认开启的，如果不巧没有开启，使用虚拟机时会报错。

英特尔处理器的开启方式为，进入BIOS后，在CPU选项中找到有“Intel VT”或“Virtualization Technology”字样的选项，将状态设置为“启用”或“Enable”即可，Mac用户不需要更改设置。

AMD处理器方法类似，BIOS CPU选项中启用“SVM Mode”即可。

我们可以用这个软件进行检测，检测结果是这样的就没问题啦。

如果结果有“NO”，则需要到BIOS中开启相关选项。

确定硬件没有问题后，选择合适的虚拟机，Windows用户可以选择Hyper-V、VMWare Workstation Pro以及VirtualBox等，此外macOS用户还有Parallels Desktop等更多选择，其他第三方软件下载安装即可，Hyper-V需要到[控制面板–程序–启用或关闭Windows功能]中，打上Hyper-V选项前的勾勾，确定后等待安装和重启，就可以使用了。

我们以VMWare Workstation Pro 15为例，看一下如何安装UOS x86_64 rc桌面版，步骤比较多，但需要设置的项目并不复杂，基本“一路下一步”。

首页点击新建虚拟机；

类型选择“自定义（高级）”，兼容性保持默认；

镜像文件选择提前下载好的ISO包，客户机操作系统选择Linux，版本可以选择“其他Linux 5.x或更高版本内核64位”；

为虚拟机命名，并选择存放位置；

根据硬件情况分配处理器配置和内存；

网络类型可以使用桥接网络，比较方便；

I/O控制器和磁盘类型选择默认推荐即可；

选择创建新的虚拟磁盘，分配大小不小于64GB，可以稍微大一些，将虚拟磁盘存储为单个文件或拆分为多个文件皆可；

磁盘文件命名可自定义，预览一下硬件配置，主要还是CPU、内存、网络和磁盘，可以再次更改，点击完成虚拟机就创建好了。

点击开启虚拟机，后续的安装和设计便与物理机相同了，只是中途会两次提示“检测为虚拟机”，建议在物理机上使用或降低特效，忽略即可。

至此，我们便在物理机和虚拟机上分别安装了UOS，可以愉快地刷IT之家了。UOS 20基于Deepin v20开发，下一期我们来体验一下UOS 20的诸多新特性，包括新的DDE，DeepinWine等，尝试使用UOS进行办公，以及安装显卡驱动后测试一下游戏表现，或者大家还希望看到哪些使用场景，不妨在评论区留言，我们会在后续进行体验。

资源合辑：

ISO下载–版本（口令）：

UOS x86_64 beta版：桌面版(ostc)

UOS x86_64 rc版：桌面版(eidi) | 服务器版(16tv)

UOS mips64el rc版：桌面版(bhgw) | 服务器版(lrgj)

UOS arm64 rc版：桌面版(jn7g) | 服务器版(dtdu)

ISO烧录软件：

软碟通UltraISO | balenaEtcher

虚拟化检测：

SecurAble

虚拟机软件：

Windows：VMWare Workstation Pro | VirtualBox

macOS：Parallels Desktop | VirtualBox