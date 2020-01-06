华硕ZenBook Duo双屏笔记本发布：更轻更薄

IT之家1月6日消息 在2020年国际消费电子展上，华硕宣布对其双屏笔记本电脑进行更新，发布了全新的ZenBook Duo笔记本。

华硕ZenBook Duo是华硕ZenBook Pro Duo的继任者，现在变得更轻薄，重量为3斤。这款14英寸笔记本电脑配备了新的ASUS ScreenPad Plus辅屏，大小为12.6英寸，支持触摸，可通过在底部屏幕上显示多达3个窗口来改变用户与笔记本电脑进行交互的方式，从而提高工作效率并简化多任务处理。

华硕ZenBook Duo的性能虽然没有华硕ZenBook Pro Duo强大，但也搭载了第10代Intel Core i7处理器，高达16GB的内存和NVIDIA GeForce MX250 GPU，可提供出色的性能，还有高达1TB的PCIe 3.0 x4 SSD。 还为专业用户提供了大量端口，包括两个USB A，一个USB-C，一个全尺寸的HDMI端口和一个miniSD卡插槽。

对于想要最薄，最轻便的笔记本电脑的购物者来说，ZenBook Duo并不是理想的选择，但它至少比Pro Duo更加实用。华硕表示，ZenBook Duo将于第一季度的某个时候上市，售价尚未公布。