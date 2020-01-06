内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

华硕ZenBook Duo双屏笔记本发布：更轻更薄

2020/1/6 22:52:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月6日消息 在2020年国际消费电子展上，华硕宣布对其双屏笔记本电脑进行更新，发布了全新的ZenBook Duo笔记本。

华硕ZenBook Duo是华硕ZenBook Pro Duo的继任者，现在变得更轻薄，重量为3斤。这款14英寸笔记本电脑配备了新的ASUS ScreenPad Plus辅屏，大小为12.6英寸，支持触摸，可通过在底部屏幕上显示多达3个窗口来改变用户与笔记本电脑进行交互的方式，从而提高工作效率并简化多任务处理。

华硕ZenBook Duo的性能虽然没有华硕ZenBook Pro Duo强大，但也搭载了第10代Intel Core i7处理器，高达16GB的内存和NVIDIA GeForce MX250 GPU，可提供出色的性能，还有高达1TB的PCIe 3.0 x4 SSD。 还为专业用户提供了大量端口，包括两个USB A，一个USB-C，一个全尺寸的HDMI端口和一个miniSD卡插槽。

对于想要最薄，最轻便的笔记本电脑的购物者来说，ZenBook Duo并不是理想的选择，但它至少比Pro Duo更加实用。华硕表示，ZenBook Duo将于第一季度的某个时候上市，售价尚未公布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：CES2020华硕ZenBook Duo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    