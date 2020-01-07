服务和生态系统成主角，消费电子产品想突破太难了

1月7日消息，据国外媒体报道，新品类及轰动性的消费电子产品日益难产，Fitbit、Magic Leap等初创公司近年来没取得什么进展，融资遇冷，当下驱动日常消费电子发展的却是服务和生态系统。

在拉斯维加斯举行的CES（国际消费电子展）是一年一度的科技和电子产品狂欢会。透过该盛会，你也会发现如今新品类产品正变得越来越罕见，越来越难产。

10多年前，展会上最受欢迎的产品之一是LG的“手表手机”，它配有音乐播放器和用于视频会议的内置摄像头。事实证明，将这些功能整合在一起比表面看上去要困难得多。而苹果公司的天才之处就在于，能够将各项技术有效地整合到Apple Watch上，使得用户第一次得到流畅、一致的腕戴体验。

随着新的十年的到来，电子产品的狂热者们将再一次群起而出。但刺激消费电子产品市场的因素已经发生了变化。今天这些必备产品背后的主要驱动力并不是技术和设备，而是服务和生态系统。通常来说，幕后主导操控这一切的是来自科技和媒体领域的企业巨头。

这种变化的一个迹象是，突破性的创新产品——观众最希望看到的东西——已经变得越来越稀少。在互联设备的新世界，能够打破常规的独立设备现在已然成了稀缺品。即便有新型产品取得突破——比如GoPro的可穿戴相机——它们也很难保持领先地位，除非它们能够提供一项富有吸引力的服务，来维持消费者的兴趣，促使他们更多地购买。

2019年，消费电子初创企业一连串令人失望的表现证明了这一点。在个人机器人领域，技术上最成功的公司之一Anki关门大吉，尽管其机器人玩具曾一度广受欢迎。Fitbit一直在苦苦将其健身追踪器转变成更加实用的健康设备，但未能如愿，最终不得不卖身给了谷歌。增强现实的粉丝们又空等了一年时间，因为Magic Leap仍然未能开启一个由设备和内容构成的新AR生态系统。Magic Leap自成立以来已累计融资了逾25亿美元。

难怪初创企业投资者已经对这个行业失去热情了。Crunchbase的数据显示，美国投资者去年共计向消费电子初创企业投资了17.4亿美元，为4年来的最低水平，较2018年下降近30%。在利润微薄且靠流行度支撑的硬件领域，创办一家公司向来都非常困难，而在互联设备领域，创办一家公司更是难上加难。

运动器材制造商Peloton取得出乎意料的成功，去年6月顺利IPO（首次公开招股），这要归功于其内置的服务和订阅业务收入流。但要判断它是否能走得更远还为时过早，今年的CES将会涌现大量Peloton复制品，因此同时人们也将试图把Peloton的模型应用到其它的个人科技领域。

如今，服务成了推动个人科技进步的重要力量。比如，随着媒体和娱乐公司纷纷推出优质服务，流媒体视频成了2019年最热门的领域之一。以亚马逊Alexa和谷歌Google Assistant为首的语音助手已经渗入许多的电子产品，成为它们背后的驱动力量，这加大了硬件制造商差异化自家产品的难度。

今年的表现也可能提供云服务的下一个排队扰乱消费者技术。这些包括云游戏，在谷歌最近进入市场指向世界上大部分的计算能力，曾经在消费者的指尖消失在数据中心，即使是新一代的游戏控制台即将启动。

所有的这些服务都推升了人们对数字设备的需求，但它们支持的订阅模式和其它的新商业模式，可能会为服务公司带来比硬件制造商更高的收益。

这背后的另一股驱动力量是消费科技生态系统的威力。在智能家居设备领域，品牌与技术的整合，以及人们对个人数据的日益依赖，使得亚马逊和谷歌成为强大的竞争者。

而最成功的消费科技生态系统公司是苹果，例如，大量的公司正试图复制其无线耳机AirPods的成功。对于已经习惯使用苹果产品，在苹果世界里生活已久的消费者来说，这些公司的产品都没什么吸引力。

所有的这一切都将无法阻止业界竞相打造下一个轰动性的产品。过去几年，“智能”和“互联”一直是定义消费电子产品前沿的口号。随着可适用于个体设备的5G连接和人工智能带来新的推动力，一场技术革命正在酝酿之中。

在CES上，我们会看到一些常见的创新尝试，它们会把这些新技术整合到下一波的日常消费电子产品当中。但当一切尘埃落定之时，当中的大多数产品都将加入当年的LG手表手机的行列，被丢弃到数字废品堆。