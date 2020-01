Linux桌面发行版KaOS 2020.01发布：两大新功能

KaOS 2020.01 发布了。KaOS 是一个桌面 Linux 发行版,其特色在于使用最新版本的 KDE 桌面环境及其他流行的使用 Qt 工具包的应用程序。它最初基于 Arch Linux,但从2013年四月起,开发者们开始创建自己的软件包,现在这些软件包可以从 KaOS 自己的软件仓库里获得。KaOS 采用滚动更新模式,并且只面向 64 位计算机系统。

此版本中有两项最显著的更新内容:

第一个是为 Linux 5.4 添加签名的内核模块。现在,所有内部模块都将在内核构建过程中自动签名,而树形模块(例如 virtualbox-modules 和 NVIDIA 软件包)中也添加了签名。这些模块的构建已调整为在每次重新构建期间都使用内核特定的签名文件。可以通过在内核启动行中添加 module.sig_enforce=1 来加强系统的性能。可以这样检查系统是否包含签名:

for mod in $(lsmod | tail -n +2 | cut -d' ' -f1); do modinfo ${mod} | grep -q "signature" || echo "no signature for module: ${mod}" ; done

第二,为了更好地适应混合系统和非免费的 NVIDIA,现在已经从 libgl 转变为与供应商无关的 libglvnd。 这也使得 NVIDIA bumblebee 软件包过时。Xorg-server 已更新至 1.20.6,因此包含了使用 Prime 代替 Bumblebee 所需的补丁。为此所需的脚本打包为主要包。硬件检测脚本和 Calamares 安装程序已对其代码进行了调整,以使用新的 Prime 选项。NVIDIA 混合测试硬件的可用性受到限制,因此用户可能仍然会遇到 Prime 问题。

其他内容详见更新说明:https://kaosx.us/news/2020/kaos01/