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Firefox Preview浏览器安卓版不再支持About:config

2020/1/7 8:48:39来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Firefox Preview是Mozilla在2019年上半年推出的全新Android Web浏览器。该浏览器的渲染引擎 GeckoView由Mozilla自己开发，通过将 GeckoView引擎与Firefox应用程序相分离，开发团队创建了一种更新、更快和更容易维护的方式来开发Android应用程序。

与桌面版 Firefox一样，Firefox Preview也提供了Beta和Nightly等不同版本。通常，不同版本中的核心功能不会有太大差异。但最近，有开发人员发现 Firefox Preview的 Stable和Beta版本中，about:config不再受到支持。

About:config是长期受到 Firefox支持的内部页面，它提供了一个界面，可直接在Web浏览器中进行高级配置更改。目前为止，桌面版和移动版Firefox都仍正常支持它。

但当用户尝试在Firefox Preview的 Stable或Beta版本中加载about:config时，会收到一条“无法完成请求”的信息。页面显示“有关此问题或错误的附加信息当前不可用”，还有一个“重试”按钮可以重新加载页面。

目前尚不清楚这项更改是否是有意为之，也不清楚Mozilla是否会在最终发布之前恢复该页面。总之，当前 Stable或Beta用户无法使用about:config更改Firefox Preview的配置。

从用户此前提出的 Issue 得到的回复中似乎可以找到原因：

这是GeckoView引擎的预期行为。Firefox Preview不控制对其的访问。有此要求的用户可通过nightly版本访问about:config。

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关键词：Firefox

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