Kali Linux 将默认以非 root 身份运行

Kali Linux团队宣布，从即将推出的2020.1版本开始，Kali Linux发行版将默认用户为非root用户，从而切换到新的安全模型。2020.1版本计划于2020年1月下旬发布，用户现在可以通过每日构建对其进行测试。

Kali Linux基于Debian-Testing，它是Debian下一版本的开发分支，实际上，它比许多主流Linux发行版都更稳定。正因这种稳定性，越来越多的用户将Kali用作日常操作系统，从而推动了这一转变。

该团队负责人Jim O'Gorman表示，“尽管我们不鼓励人们将Kali作为日常操作系统运行，但在过去的几年中，越来越多的用户开始这样做，也包括Kali开发团队的一些成员。”

“人们这样做时，显然不会以默认的root用户身份运行。随着时间的推移，一个显而易见的结论是，不再需要默认的root用户，而Kali最好改用更传统的安全模型。”

默认情况下，以root用户身份使用一些工具更加容易。不过，这些年来，需要root 访问权限的工具数量在逐渐减少。甚至有许多应用程序和服务被配置为禁止 root身份使用。这也进一步促使 Kali Linux取消原先默认的root策略。

非root的实施将会带来一系列新的变更。为此，Kali团队再次强调：“我们仍然不鼓励人们使用Kali作为日常操作系统。最重要的是，这是因为我们不测试这种使用模式，也不希望随之而来的错误报告大量涌入。”