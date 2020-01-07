LG卷轴OLED电视预计定价6万美元，闲置时可卷进电视柜里

1月7日消息，据外媒报道，LG日前宣布，该公司备受期待的卷轴电视有望在今年第二季度或第三季度发货，定价为6万美元。LG最初表示，这款电视将于2019年发货，但这个日期不断被推迟。

这种电视被称为LG Signature RX，配置65英寸屏幕，它足够灵活，可以像灯罩那样卷起来收入柜子里，不看电视的时候完全看不见。而想看电视时，只需按下遥控器上的按钮，OLED电视就会缓缓升起来。

虽然LG还没有正式宣布Signature RX的定价，但其家庭娱乐业务全球营销主管JS Lee透露，起售价为6万美元。

相比之下，LG标准65英寸OLED电视的售价约为2000美元，其巨型88英寸8K OLED电视售价为3万美元。不过，卷轴电视不是市场上最贵的电视。三星和索尼的98英寸8K电视各售价7万美元，而三星的The Wall microLED电视安装后可达146英寸，起价达40万美元。

除了全尺寸电视视图之外，Signature RX还拥有“线条视图”模式，电视会回滚并回收到盒子中，直到留下1/4屏幕可见。LG为这种短而宽的屏幕形状设计了特殊的主页，允许它显示带有天气、个人照片或移动环境设计的时钟。当播放音乐时，屏幕也可以完全消失，电视的音响系统可以通过蓝牙与手机连接。

LG表示，这款电视已经过5万次卷升降测试。因此，如果你每天打开或关闭它8次，它将可持续使用17年。Signature RX在LG的标准电视保修范围内。

除了滚动性之外，Signature RX应该会提供极好的图像质量，就像测试过的所有OLED电视那样，但分析师预计其表现不会比2000美元左右的电视超出太多。

Signature RX包括LG的标准2020 OLED电视上推出的大多数新功能，包括采用A9 Gen 3处理器，使用Alexa和Google Assistant的远场语音控制，但它缺少下一代电视(ATSC 3.0)调谐器和AMD FreeSync/Nvidia G-Sync兼容性。