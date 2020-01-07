TIOBE榜单：C 获得“2019年度编程语言”称号

TIOBE 公布了2020年最新一期的编程语言排行榜。

TOP 20的榜单如下：

上个月我们预测 Java, C, Python和C#将有机会获得“年度编程语言”称号，现在结果已公布，相信出乎很多人意料——古老的C语言了荣获2019年度编程语言称号。

不少人认为Python会连续两年成为TIOBE的年度编程语言，毕竟它的火热程度在近几年是有目共睹。然而这一次偏偏是古老的C语言凭借2.4%的年增长率获得了此称号。排名第二的是 C# (+2.1%)，然后分别是Python (+1.4%)和Swift (+0.6%)。

给人感觉十分低调的C语言居然是如此的热门，原因为何？TIOBE认为这种趋势背后的主要驱动力是物联网（IoT）和当今发布的大量小型智能设备。当将C应用于对性能至关重要的小型设备时，它的表现会十分出色。另外，C语言也比较容易学习，并且每个处理器都有一个C编译器。

其他一些表现不错令人惊喜的编程语言：Swift（从第15名上升至第9名）和Ruby（从第18名上升至第11名）。Swift也已是稳定排名前十的编程语言，而Ruby也似乎很快就会进入TOP 10。

当然还有一些潜力巨大但在2019年却没获得突破的编程语言：Rust仅前进了3名（从第33名上升到第30名）；Kotlin则掉了3个名次（从第31名跌到第35名）；Julia甚至失去10个名次（从37名跌到 47名），口碑甚好的TypeScript也仅仅是前进了一名（从第49上升至第48）。

TOP 10编程语言TIOBE指数走势（2002-2020）

继续看看20名后的排位：

第21-50名的编程语言排行

第51-100名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

(Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Awk, Bash, bc, Bourne shell, C++/CLI, CL (OS/400), Clojure, CoffeeScript, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Emacs Lisp, Erlang, Forth, Hack, Icon, Inform, Io, Korn shell, Ladder Logic, Limbo, Maple, Mercury, MQL4, NATURAL, OpenCL, Oz, PostScript, PowerShell, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Raku, Red, Ring, S, Smalltalk, SPARK, Standard ML, VBScript, VHDL, WebAssembly, XBase++, Z shell

TIOBE编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube和百度都用于指数计算。具体的计算方式见这里：https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/

值得注意的是，TIOBE指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。

详细榜单信息可以查看 TIOBE官网。