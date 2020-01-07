法拉第未来FF91亮相CES 2020，国内售价预计200万元

IT之家1月7日消息 当地时间1月6日，法拉第未来FF91亮相2020年国际消费类电子产品展览会（CES 2020）。两辆FF91概念车在CES主展馆外停放，吸引了诸多媒体与路人驻足围观。

此前，Faraday Future（法拉第未来）全球CEO毕福康便表示，将亲自驾驶FF91，从洛杉矶开赴拉斯维加斯参加CES2020的人工智能全行业整合论坛。毕福康昨日表示，其在下午三点左右抵达拉斯维加斯，电池显示还有超过100英里的续航。

36氪指出，现场工程师表示，在CES 2020外展示的FF91与将于年底开卖的量产版本十分接近。毕富康此前透露，FF91定位豪华车，在中国和美国的售价分别为200万元和20万美元。

据悉，FF91的车内共有11块屏幕，拥有15.4英寸中央显示屏、11.6英寸仪表盘以及10.1英寸后视数字显示屏。后视显示屏可联动后置和侧面摄像头，后排乘客还能够观看27英寸超宽屏幕。

此外，FF91将配备130kWh电池，可提供378英里（EPA工况）和超过700公里（NEDC工况）的续航里程。FF 91的峰值电动机功率为783 kW，最大功率为1050 HP，0-60mph加速时间少于3秒。