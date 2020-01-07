蓝牙技术联盟推出LE Audio新一代蓝牙音频技术标准

LEAudio将提升蓝牙音频性能，新增助听器支持，并推出音频分享功能。

20年前，蓝牙的出现摆脱了有线式音频传输的束缚，开创了无线音频市场。如今，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，简称SIG）宣布即将发布新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio。LE Audio不仅将提升蓝牙音频性能，还可为助听器应用提供更强大的支持，并支持音频分享（Audio Sharing）。

蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示：“2019年，蓝牙无线音频产品出货量接近10亿，成为最大的蓝牙市场。蓝牙社区一直致力于推动技术和产品创新，提供更完善、更强大的蓝牙音频产品，此次LE Audio的推出就是最佳例证。”

蓝牙音频将很快支持两种工作模式。最新推出的LE Audio将基于低功耗蓝牙无线通信（Bluetooth Low Energy），而Classic Audio将基于经典蓝牙无线通信（Bluetooth Classic）。LE Audio能够支持与Classic Audio相同的音频产品和用例，同时其新特性能够提升性能并带来新的使用场景。

• 低复杂性通信编解码器（Low Complexity Communication Codec, LC3）可实现更高音质和更低功耗。LE Audio将使用全新的高音质、低功耗音频编解码器LC3。LC3具有在低数据速率条件下也能提供高音质的特性，将为开发者提供更高的灵活性，使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡。

Fraunhofer IIS公司通信音频部主管Manfred Lutzky表示：“大量的声音测试表明，相较于Classic Audio的SBC编解码器，LC3将能够提供更高的音质，甚至在比特率降低50%的情况下亦是如此。开发者将能够利用这一优势，打造出电池寿命更持久的产品，或在满足当前功耗需求的情况下，通过使用更小尺寸的电池来优化产品外形设计尺寸。”

• 多重串流音频（Multi-Stream Audio）可助力打造性能更卓越的入耳式耳机。多重串流音频功能将实现在智能手机等单一音频源设备（source device）、单个或多个音频接收设备（sink device）间，同步进行多重且独立的音频串流传输。

WiFore Consulting公司首席技术官、蓝牙技术联盟助听器工作组（Hearing Aid Working Group）主席Nick Hunn表示：“针对真无线入耳式耳机等产品，开发者将能够使用多重串流音频功能来提高性能。例如，多重串流音频可提供更好的立体声体验，使语音助手服务的使用更加无缝，并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。”

• 蓝牙助听器为听力受损人士带来福音。LE Audio以低功耗、高音质和多重串流功能为基础提供更强大的助听器支持。目前，蓝牙音频已在无线通话、收听和观赏等方面，为全球广大的用户提供了极大的便利。而LE Audio将助推蓝牙助听器的发展，将蓝牙音频的所有特点带给数量渐增的听力受损人士。

欧洲助听器制造协会（EHIMA）秘书长Stefan Zimmer表示：“对于使用助听器和植入式助听器的用户，LE Audio可谓最重要的推手之一。EHIMA倾力贡献自身专业知识，以提升音频体验，特别是为听力障碍人士。相信在未来几年内，大部分新款的手机和电视将能为听力受损用户服务。”

• 广播音频（Broadcast Audio）技术可实现音频分享功能。LE Audio还将添加广播音频功能，使单一音频源设备能够向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流。广播音频为创新用例开启了重要的新机遇，包括实现全新蓝牙用例——音频分享。

蓝牙音频分享既可基于个人，也可基于位置。借助个人音频分享，用户将能够与周围的人分享自己的蓝牙音频体验，例如，与家人和朋友分享智能手机上的音乐。借助基于位置的音频分享，在机场、酒吧、健身房、电影院和会议中心等公共场所就能分享蓝牙音频，从而提升访客的使用体验。

来自Bose公司并身为蓝牙技术联盟董事会成员的Peter Liu表示：“基于位置的音频分享功能有望改变我们体验环境的方式。例如，在公共场所，电视即使处于静音模式，仍可通过广播音频的方式，让人们接收到电视音频信号，而像剧院和演讲厅等场所将能够分享音频，进而为听力受损的访客提供帮助，同时还具有多语种可供选择。”