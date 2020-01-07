国内爱语吧微信号/手机App擅用“BBC”商标，英国BBC获赔100万元

据北京海淀法院发布，近日，海淀法院审结了原告英国广播公司（BRITISH BROADCASTING CORPORATION）与被告北京爱语吧科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案。法院一审认定爱语吧公司擅自使用“BBC”标识的行为构成侵害商标权及不正当竞争，判决爱语吧公司停止侵害英国广播公司“BBC”系列商标专用权的行为，并赔偿经济损失及合理开支共计100万元。

案情简介

原告：被告未经许可，擅用其标识，构成不正当竞争

原告英国广播公司诉称，其是与“BBC”有关的第2021481号、第829907号和第G918771号注册商标（以下简称涉案商标）专用权人，涉案商标及其企业名称“英国广播公司（缩写：BBC）”在中国具有较高知名度。

爱语吧公司未经许可，擅自在其运营的2个网站、1个微信公众号以及其开发的5款手机应用软件中突出使用“BBC”标识，侵害了英国广播公司就涉案商标享有的注册商标专用权。

此外，爱语吧公司在被诉微信公众号和安卓版手机软件“BBC六分钟英语”中擅自使用英国广播公司具有一定影响的企业名称“英国广播公司”及其缩写“BBC”，使公众误认为爱语吧公司提供的商品和服务与英国广播公司存在特定联系，造成混淆，构成不正当竞争。故诉至法院，请求判令爱语吧公司停止侵害商标权及不正当竞争行为并赔偿经济损失及合理开支共计100万元。

被告：自己未给原告造成损失，不应担责

被告爱语吧公司辩称，1.涉案商标处于不稳定状态，且英国广播公司并未在中国大陆地区实际使用涉案商标。2.其使用涉案字样及标识的行为未侵害原告的商标专用权。3.英国广播公司从事的主要是广播、电视、新闻行业，而爱语吧平台上主要是英语学习内容，二者之间没有竞争关系；“英国广播公司”未在中国大陆地区作为企业名称被进行商业使用，不属于反不正当竞争法中所规定的“企业名称”。4.爱语吧公司的行为未给英国广播公司造成损失，不应承担赔偿责任。

法院经审理后认为：根据英国广播公司提交的涉案商标档案、注册证及续展证明等，其依法对涉案商标享有商标专用权，有权以自己名义针对侵害涉案商标专用权的行为提起诉讼。

关于被诉侵害商标权的行为。爱语吧公司在被诉网站、微信公众号及手机应用软件上对“BBC英语”字样及等相关标识所进行的使用，均是将其作为商业标识进行使用的商标意义上的使用行为。爱语吧公司使用的相关标识，与英国广播公司的涉案商标相比，尽管在字体、颜色等方面略有不同，或增加了“English”“六分钟英语”等文字，但总体最显著部分的仍为“BBC”，且整体的视觉效果与涉案商标近似，易使相关公众误认被诉网站、微信公众号及手机应用软件系英国广播公司运营或提供，或认为其与英国广播公司有特定的联系，足以导致混淆。爱语吧公司实施的被诉侵害商标权的行为，属于在同一种或者类似商品上使用与涉案商标近似的商标，且容易导致相关公众产生混淆，构成对涉案商标专用权的侵害。

关于被诉不正当竞争行为。英国广播公司虽然主要从事广播、电视、新闻行业，但也通过BBC英语学习栏目等为学习者提供音频、视频和文字资料。因此，二者之间存在竞争关系。结合英国广播公司提交的有关实际使用和知名度方面的证据，可以认定英国广播公司的企业名称及其简称BBC属于反不正当竞争法第六条第二项所规定的“企业名称”，并已经在中国英语教学和学习人群中具有了一定影响力。

被诉微信公众号的相关介绍中强调“英国广播公司”“BBC”“官方”，结合前述侵害涉案商标权的相关情节，爱语吧公司擅自使用“英国广播公司”及其简称“BBC”的行为，极易使相关公众误认为其微信公众号和手机应用软件与英国广播公司存在授权、合作等特定联系。因此，法院认定爱语吧公司的该行为属于擅自使用他人有一定影响的企业名称及简称，足以混淆、误认，构成不正当竞争。

关于赔偿损失。鉴于双方当事人均未提交足以证明实际损失或侵权获利具体数额的证据，法院综合考虑到涉案侵权行为较多、持续时间较长、侵权结果严重、侵权恶意明显、被诉手机应用软件收费情况、植入广告等因素，法院认定英国广播公司所主张的损害赔偿及合理开支数额均具有相应的事实和法律依据，依法应予全部支持。

最终，法院作出上述判决。目前，此案仍处于上诉期内。