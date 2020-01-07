佳能正式发布数码单反相机旗舰EOS-1D X Mark III：支持5.5K分辨率12位RAW短片内录

IT之家1月7日消息 今日，佳能（中国）有限公司正式宣布，推出新一代EOS数码单反相机旗舰机型EOS-1D X Mark III，在性能与功能等多个方面进行了提升。

▲佳能EOS-1D X Mark III数码单反相机 |图源：佳能中国

EOS-1D X Mark III搭载佳能最新开发的数字影像处理器DIGIC X，以及低噪点约2010万有效像素全画幅图像感应器。EOS-1D X Mark III在使用光学取景器拍摄时，最高可实现约16张/秒高速连拍；而实时取景模式下，最高约20张/秒，可选择机械快门，或者选择无快门声的静音电子快门高速拍摄。

对焦方面，EOS-1D X Mark III采用新开发的高解析自动对焦感应器，达到最多191个自动对焦点，其中十字型对焦点达到最多155个。同时，EOS-1D X Mark III在使用全像素双核CMOS AF时，对焦区域覆盖图像感应器约90%×100%（水平×垂直）的面积，还增加了可根据场景及被摄体运动状态自动设置追踪特性的Case A模式。

▲EOS-1D X Mark III支持眼睛检测自动对焦

视频拍摄方面，EOS-1D X Mark III支持5.5K分辨率12位RAW短片内录、无裁切超采样4K短片以及Canon Log伽马曲线等设置。

此外，EOS-1D X Mark III也是首款采用双CFexpress存储卡槽的佳能相机，并沿用了锂电池LP-E19。佳能表示，EOS-1D X Mark III具备高耐用性和机械强度，快门寿命可达约50万次。

▲ 双CFexpress存储卡槽