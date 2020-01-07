499元，小米米家智能猫眼开售：配备红外夜视灯，支持App远程查看

IT之家1月7日消息 今日上午，小米米家智能猫眼正式开售，采用5英寸854x480分辨率IPS液晶屏，拥有161°超大广角，还可通过米家App、小爱触屏音箱远程查看门前画面，售价499元。

米家智能猫眼采用940nm夜视红外灯，夜视模式下，红外灯不会发出刺眼红光，可在看清门外的同时不引起邻居反感。米家智能猫眼内置6000mAh锂电池。据介绍，标准模式下，续航可达2.5个月，省电模式下，设备待机功耗降低90%，续航可达7.5个月。

米家智能猫眼配备定制PIR人体感应传感器，可识别门外来人；并采用智能AI人形侦测算法，可减少非人体触发的误报(例如风、动物导致的误触发)。猫眼侦测到有人出现在门前，会立即启动录像并将警报消息推送到手机。有人停留，或者门外猫眼被撬时，小米米家智能猫眼会推送消息并进行本地警报。采用智能Al人脸识别算法，可识别已备注的人，不用看画面也知道谁在门口。

小米米家智能猫眼收录的视频会进行加密处理上传到云端，可通过米家App查看。云端免费提供3天循环存储服务录制的视频会在本地Micro SD卡滚动存储，存储卡满后新视频会自动覆盖老视频继续录制。采用H.265编码协议，直播流畅，视频快速上传；当本地插入Micro SD卡，断网时小米米家智能猫眼也会保持录像状态，网络恢复后，断网期间的录像会自动续传到云端服务器。

小米米家智能猫眼支持女声变男声与访客沟通；支持“快递放门口”等多种快捷回复，还支持支持米家生态链联动、一键获取天气状况、限号信息等功能。