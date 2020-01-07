一天出100张设计图火了，飞越旅行董事长回应：这很正常，去与留取决于员工

IT之家1月7日消息 飞越旅行员工被创始人王小琴要求一天出100张设计图引起热议。另一创始人称“这很正常”，出品必须拿得出手，三张五张做不出效果，就做上100张试试。他表示去与留取决于员工，想留就把工作做好，不想留也不勉强。

近期微博上一则“一公司员工被要求1天做100张设计图”的消息火了，飞越旅行员工被创始人王小琴要求一天出100张设计图，其中某天的早安图要做50张供选择，其员工表示：1天出100张，24小时不睡觉都做不出那么多。王小琴称：那是你的事情，这是工作。

飞越旅行负责人要求设计师每天上交100张图，从小年开始到大年，初一到初八然后开工每天都需要做。这意味着每3分钟要上交一张图。

飞越旅行公众号显示，其运营主体为君邦天下文化传媒。天眼查显示，君邦天下成立于2013年，注册资本10万元，法定代表人为贾飞。

据视频采访内容显示，贾飞回应称：

“这个东西我觉得特别正常，因为员工做出来的图我们不满意嘛，三张图、五张图、十张图做不出来效果，那就做上100张试试看。

相当于说从网上搜索也好，下载也好，调整版本，改格式也好，肯定是多一点我们才有个选择。可能员工觉得工作量太大了，太大了那大家就商量行与不行，干与不干嘛。就是这样，我觉得没有多大的事情嘛。”

可能很多人出于同情，为什么要求做这么东西呢，但对我们来说，要把客户服务到最好，最极致。我们的出品是必须要拿得出手的嘛，可能这个员工理解不了，理解的就是每天让我做，你都不去做不去尝试，你根本就拿不出我们最想要的东西。如果我是的客户看到了这个信息，他会觉得我在出品上要求比较严格，对自己的员工管理也比较严格，从员工的身份看，觉得这个公司这个老板挺苛刻。

我们也没有怎么处理，就看员工自己怎么想。去与留取决于他了，不是取决于我，他想留就好好把工作做好，他想走我也不勉强。”