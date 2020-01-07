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教育部：将集中力量编写一批人工智能、区块链等领域新教材

2020/1/7 14:15:55来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月7日消息 据教育部官网消息，近日，国家教材委员会印发了《全国大中小学教材建设规划（2019-2022年）》（以下简称《规划》），国家教材委员会办公室负责人就文件有关情况回答了记者提问。

在高等学校教材建设方面，《规划》坚持以提升整体质量为首要目标，以打造精品教材为引领，力求全面推进不同类型高校教材建设。

一是加快构建中国特色哲学社会科学教材体系。进一步加强马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设，拓展、细化教材品种，加强马克思主义理论学科专业课程教材建设，推进教材编审用。加强对高校哲学社会科学教材建设的指导，修订、新编一批体现中国立场、中国智慧、中国价值的哲学社会科学教材，推荐一批高水平学校和专家学者编写的哲学社会科学优秀教材，推出一批经典论述摘编，编写一批马克思主义经典著作导读教材。

二是打造一批反映世界先进水平的自然科学教材。适应新形势，瞄准国家战略需求，围绕人工智能、大数据、区块链、网络空间安全、环境科学、海洋科学、能源科学等领域，集中力量编写一批新教材，打造一批数学、物理等基础学科经典教材，组织推荐一批适应不同类型高校多样化人才需要的教材，有组织地引进或翻译出版一批自然科学、工程与技术等领域境外优质教材，提升教材的先进性。

三是适应提升学生实践能力、创新创业能力需要，加强实验、实践性教材和创新创业教育教材建设。

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关键词：教育部

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