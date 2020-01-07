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因无实际业务，360旗下成立仅半年的奇信征信申请简易注销

2020/1/7 14:21:11来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

1月7日消息，据天眼查数据显示，1月3日，天津奇信征信有限公司申请简易注销。

天津奇信征信有限公司成立于2019年6月，注册资本100万人民币，法定代表人为马宏斌，经营范围包括企业信用的征集、评定；企业信用评级；市场信用调查、信用风险咨询等。公司由北京奇步天下科技有限公司全资控股，后者的疑似实际控制人为周鸿祎。

据新京报报道，对于该公司注销事宜，360内部人士向记者解释称，目前没有实际业务。人行建议无实际业务，尽量注销。

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关键词：360

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