一加8 Lite最新渲染图曝光

IT之家1月7日消息 近日曝光的真机照显示，一加8 Lite手机配备后置三摄，与此前的爆料信息有所不同。随后，Onleaks基于当前爆料，放出了一加8 Lite的最新渲染图。

渲染图显示，一加8 Lite采用水滴屏设计，其开孔位置位于屏幕中间顶部，且后置竖排三摄，其闪光灯位于最上方摄像头的右侧。

根据的爆料信息，一加8 Lite机身尺寸约为159.2 x 74 x 8.6mm，采用屏下指纹识别。手机的硬件信息及发布日期等，目前还没有更多透露。