中国首例机器人全膝人工关节置换手术在北京成功完成

1月7日消息，北京协和医院骨科今日成功完成中国首例机器人全膝人工关节置换（TKA）手术，该手术由关节外科林进教授/王炜医师团队实施。在医院和科室的大力支持下，在麻醉科、手术室、放射科等相关科室和职能处室的精诚合作下，在有关研发机构的严密配合下，终于使这个具有里程碑意义的手术成为现实！此次使用的HURWA关节手术机器人是我国自行研发的具有完全自主知识产权的真正意义上的现代尖端科技医用设备，因此，也意味着这是“中国造”关节手术机器人在全球的首秀。

当今世界，创新已经成为一个国家核心竞争力不可分割的一部分，直接关系到经济体量、发展速度和未来前景。党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”，强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。目前全球的科技创新集中在智能制造、信息技术、生物工程、能源技术、航空航天、新型材料等六大领域，而机器人则是智能制造业最具代表性的技术，其发展水平也是体现一个国家创新能力的重要指标。

手术机器人是机器人中的新秀，近年来在欧美等发达国家逐渐兴起甚至迭代，如“达芬奇”手术机器人，而在我国也呈急起直追之态势，它是集临床医学、生物力学、机械学、材料学、计算机科学、微电子学、机电一体化等诸多学科为一体的新型医疗器械。TKA手术机器人主要作用在于将这一技术要求高、操作难度大的手术规范化、精准化、微创化、高效化、智能化，从而帮助更多的医生造福更广大的患者。