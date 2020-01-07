周鸿祎：成功有很大的偶然性，想多了没有用

1月7日晚间消息，360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎今晚举行“老周饭局”，宴请年度人气开发者。席间，周鸿祎谈到了有关“反思”的看法。

周鸿祎对嘉宾表示，自己反思过去，无论对错，主要是为了复盘。在他看来，人的有些决定并不是靠逻辑而是靠直觉。已经做出的决定，不值得喜悦和悲伤，而是为了让以后的决定更正确。

“我又不是卖心灵鸡汤，只说大实话。”周鸿祎更多的是反思错误的决定。他提到，所谓正确的决定，都是运气。成功有很大的偶然性，想多了没有用。