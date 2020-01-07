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NASA发现宜居星球，距地球约100光年

2020/1/7 20:48:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月7日消息 1月6日，美国国家航空航天局称“行星猎人”（TESS）卫星发现一颗地球大小的行星，名为TOI 700d，距地球约100光年，该星球上可能存在液态水，这也是TESS发现的第一个潜在宜居星球。

据悉，TOI 700d围绕着一颗距离地球100光年的恒星（TOI 700）运转。这颗恒星的质量和大小只有太阳的40%，表面温度只有太阳的一半。行星TOI 700d是围绕这颗恒星运转的3颗行星之一，它的距离刚好能在恒星的宜居带中支持液态水的存在。它是3颗行星中最外层的一颗，每37个地球日绕恒星运行一圈。

TOI 700d从恒星那里接收的能量，大约是地球从太阳接收能量的86%。天文学家认为，该行星是“潮汐锁定”（tidally locked）的，这也就意味着，它的某一面总是在白天。

科学家们也披露了TOI 700 d其他两个“兄弟”的几乎情况。最里面的“老大”TOI 700 b大小几乎和地球完全一样，疑似是颗岩石行星，公转周期仅有10天。“老二”TOI 700 c则更可能是一颗气态行星，大小约为2.6倍地球，介于地球和海王星之间。

NASA天体物理学部主任保罗·赫兹表示，“TESS的设计和发射是专门为寻找绕恒星运行的地球大小的行星而设计的。”

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关键词：NASA

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