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1.8抢红包：京东Plus会员年度盛典，全品类专属百亿补贴

2020/1/7 22:11:46来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

春节将至，各大电商年货节大促也在如火如荼的进行中，京东开抢京享红包、天猫全场每满300减30元、淘宝跨店每满200减15元，还有本地城市活动，吃喝玩乐一应俱全。

电商活动入口
京东年货节京享红包点此领红包
2020天猫年货节点此前往
2020淘宝年货节点此前往


1月8日主会场主题为京东Plus会员年度盛典，Plus会员专属百亿补贴，美妆服饰居家焕新大牌腕表5折享；此外，手机新年好礼换新最高补贴2020元/至高24期免息、家装Plus盛典满699减280、囤好书过好年自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减250。

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• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

• 京东年货节福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市满199减100、满299减150
手机狂欢抢2020元神券、2020台手机5折秒
电脑数码抢笔记本2020元神券
耳机音箱领券999减150、全场6期免息
品质家电百亿红包、最高减400
服饰时尚大牌狂欢、领券满300享9折
时令生鲜2件8折、3件7折
美妆新颜每满199减100、等量买赠
生活服务火车票50元神券限时抢
运动户外部分领券300减30
图书文娱自营图书每满100减50
京东健康保健品满299减80
拍拍优选二手iPhone X 256G低至3799
国际进口满199减100、3件5折
箱包鞋履跨店每满300减30
京东京造领券满199减100

• 京东年货节【京享红包】：点此领红包

• 2020天猫年货节

1月2日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场每满300减30元，上不封顶，6日0点爆款直降限时不限量，6日-10日每天上午10点爆款秒杀限时限量，此外还有多件多折、万券齐发抢大额券，年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等优惠等你来抢，点此前往

活动时间：

年货节预热：1月2日 - 1月5日

年货节售卖：1月6日 - 1月10日

主要玩法：

购物津贴：每满300-30，上不封顶。领取时间1月2日-10日，使用时间1月6日-10日；

限时直降：1月6号0点，限时不限量，从1月3号0点开始预热； 1月6号-10号每天上午10点，限时限量，每场都提前2小时预热；

其他玩法：多件多折、万券齐发抢大额券；年货定制礼盒3折起、爆款直降不只5折、最高24期免息等。

2020天猫年货节分会场入口一览：

• 精选会场类 - 聚划算 | 零点闪降 | 十点闪降 | 万券齐发 | 分期免息 | 国民爆款 | 国际直营 | 天猫超市 | 9.8元疯抢

• 数码电子类 - 数码会场 | 手机数码 | 手机会场 | 品质家电 | 小家电 | 大家电 | 潮电新品

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动户外

• 居家生活类 - 家具会场 | 家居家纺 | 灯具灯饰 | 厨卫会场 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 萌宠会场

• 食品酒水类 - 食品生鲜 | 粮油速食 | 茶乳冲饮 | 年味餐饮 | 休闲零食 | 品质生鲜 | 中外名酒

• 美妆车品类 - 手表眼镜 | 箱包服配 | 黄金珠宝 | 美妆心愿 | 新车特卖 | 汽车养护 | 爱车会场

• 聚划算会场 - 百亿补贴 | 卖空会场 | 大牌补贴 | 食品年货 | 大牌美妆 | 个护家清

• 天猫国际类 - 进口年货 | 进口美妆 | 进口保健 | 进口食品 | 进口家居 | 医美会场

• 国际直营类 - 直营超市 | 直营数码 | 直营食品 | 直营保健 | 直营母婴 | 直营个护 | 直营家居 | 直营美妆

• 家乡的宝藏之奉节脐橙——家人整整齐“脐”，新年心想事“橙”

年货情浓，阿里巴巴与国家级贫困县-重庆奉节专项合作当地特产脐橙售卖，为用户带去实惠年货，同时助力农民销售农产品，过个好年。

重庆奉节原产基地直供，阿里小二直接驻场品控，售后保障，坏果包赔，34元买8斤（65mm+果），再额外送1斤大果（70mm+），一箱包邮，点此购买（1月6日开售）。

• 2020淘宝年货节

1月3日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场跨店满200减15元、满1000减50元，多买多减，上不封顶；6日0点抢第二件半价、前n分钟让利巅峰 ，限时折上折；疯抢5折大额神券，9.9元疯抢秒杀，点此前往

活动时间：

活动预热期：1月3日 - 1月5日

正式活动期：1月6日 - 1月10日

年货节玩法：

基础玩法：会场热卖+尖货包邮+跨店满200减15/满1000减50

特殊玩法： 前n时（件）n折

玩法会场：限时优惠会场+万券齐发会场

爆款商品：9.9元疯抢秒杀

• 2020淘宝年货节分会场入口一览：

• 精选会场类 - 源头好货 | 全球年货 | 咸鱼优品 | 美食生鲜 | 宠物花鸟

• 数码家居类 - 潮流数码 | 精品家电 | 文教乐器 | 运动户外 

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 潮流女鞋 | 时髦内衣

• 居家生活类 - 生活百货 | 家纺家饰 | 个性定制 | 服饰配饰

• 美妆母婴类 - 潮流美妆 | 箱包配件 | 珠宝饰品 | 母婴潮品 | 童装玩具

• 年货节城市生活季

年货节本地化会场，吃喝玩乐一应俱全，包含了天猫超市、饿了么、飞猪（景点门票、酒店、旅游项目等）、阿里健康（医美、体检、口腔、疫苗等）、口碑餐饮天猫店（如麦当劳、肯德基、汉堡王）、口碑生活服务天猫店（如美肌工坊）、淘票票电子券、大麦、优酷会员、勤鸽（家政服务）、阿里汽车等等商品和会场，点此前往

爆款单品：

1）飞猪：从此92折住全国酒店

—菲住联盟会员卡！线下39.9，线上29.9。

两年使用期限，全国300个城市、10000家酒店包含北京四合院、三亚海棠湾民宿等尽享9.2折；

2）淘票票：过年陪家人看场电影

—《只有芸知道》最近火热的不行的电影IP！12元代金券！

3）优酷：过年刷剧不亦乐乎！

—优酷半年卡5折！！还送一个月！！！7个月到手只要54元！

4）家政：过年大扫除超划算！

家政阿姨3小时上门打扫，只要114元！一个小时40元不到！！

5）听书：新的一年，你确定不多花点时间学习增值自己吗？

喜马拉雅VIP会员季卡买3月送3月，6个月只要58元！！1000个会员节目、小说、儿童听书、相声等着你！

6）体检：父母健康最重要，阿里健康给你送年货节佳礼啦！

瑞慈体检孝敬爸妈体检套餐，100元妈妈券，到手436元！

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关键词：京东京享红包年货节

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