Sonos起诉谷歌侵犯专利权：称其抄袭无线播放技术

北京时间1月8日早间消息，无线家庭音响系统生产商Sonos周二起诉谷歌侵犯其专利权，称其使用Sonos开发的一种技术，这种技术能让智能音箱在不同的房间无线播放音乐。

谷歌和亚马逊等公司通过销售智能音箱侵占了Sonos的市场，后者在诉状中表示：“谷歌是我们多年以来成功合作的重要伙伴，去年我们将Google Assistant智能助理服务引入Sonos平台，但谷歌一直都在明目张胆并明知故犯地抄袭我们的专利技术以开发其音频产品。尽管我们在过去几年反复而广泛地做出了努力，但谷歌并没有表现出与我们合作以寻求互惠互利解决方案的的任何意愿。我们别无选择，只能提起诉讼以保护我们的发明、客户和创新精神，而创新正是我们的初衷。“

Sonos在周二于洛杉矶提起的诉讼中表示，在2013年两家公司展开合作时，Sonos将谷歌的流媒体音乐服务引入其智能音箱，而谷歌借机获得了Sonos技术的知识。

“早在2013年，谷歌通过与Sonos合作来将Google Play Music服务整合到Sonos平台中的方式，获得了Sonos的多房间无线播放专利技术。”诉讼称。“但在仅仅两年以后的2015年，谷歌就推出了首款多房间无线播放音频产品Chromecast Audio，开始蓄意侵犯Sonos的专利。自2015年以来，谷歌对Sonos专利技术的盗用行为日益激增，已经将其多房间无线播放音频系统扩展到十几种不同的侵权产品。”

诉讼称，谷歌不仅抄袭了Sonos的技术，还“为其专利侵权产品提供了价格补贴”。Sonos智能音箱的售价通常为数百美元，而谷歌音箱的售价最低只有35美元。

谷歌发言人则发表电子邮件声明称：“多年以来，我们与Sonos就两家公司的知识产权问题进行了多次对话。Sonos选择提起诉讼而不是继续真诚地进行谈判，这让我们感到失望。我们不同意Sonos的说法，并将积极展开自辩。”

Sonos以生产和销售智能音箱而闻名，这种音箱能让用户在家里的不同房间里无线播放音乐。随后，谷歌和亚马逊都推出了类似的智能音箱。虽然Sonos目前并未起诉亚马逊，但在诉讼中暗示亚马逊也侵犯了该公司的专利。《纽约时报》认为，Sonos不想冒险同时起诉谷歌和亚马逊。

“亚马逊Echo系列设备和多房间音乐播放技术是我们独立开发的。”亚马逊发言人说道。“我们的重点是为客户和Alexa合作伙伴提供尽可能好的体验。事实上，Alexa正在帮助开发者和设备制造商社区创造数十亿美元的收入。”

Sonos智能音箱也在自己的产品中使用了谷歌和亚马逊的技术，该公司开发的一些更加现代化的产品能让用户选择与Google Assistant或Amazon Alexa对话。