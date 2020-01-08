FBI再次要求苹果解锁两部iPhone，其中一部被枪击损坏

1月8日上午消息，据美国全国广播公司（NBC）报道，美国联邦调查局（后文简称FBI）周一晚间致函苹果公司总法律顾问凯瑟琳·亚当斯，要求苹果帮助解锁两部iPhone。调查人员认为，这两部iPhone是沙特空军成员穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）所有的。

沙特枪手阿尔沙姆拉尼

这名沙特空军成员于2019年12月作为一名沙特军人前来美国交流学习，在佛罗里达州彭萨科拉美国海军航空基地的一幢教学楼内，他突然开枪袭击美军。据当地执法官员说，袭击造成三人死亡，数人受伤。阿尔沙姆拉尼在袭击之后被一名当地警官开枪打死。

据美国媒体报道，阿尔沙姆拉尼在案发前曾于推特上发布了一份简短的声明，谴责美国是一个“邪恶的国家”。

发生枪击案的军基地

报告称，遗留下的iPhone受密码保护，其中一部手机似乎被枪击损坏。苹果公司近日在接受美国全国广播公司（NBC News）的一份声明中说，他们已经向联邦调查局提供了自己掌握的所有数据：我们非常尊重执法部门，并一直合作协助他们进行调查。一个月前，当联邦调查局要求我们提供与此案有关的信息时，我们向他们提供了我们掌握的所有数据，我们将继续用现有给他们予支持。

苹果与FBI之间曾有一次猛烈交锋。2015年12月，美国加利福尼亚州圣贝纳迪诺县发生一起枪击案，造成多人死伤。警方找到一部凶手的手机iPhone 5c，因为当时这部手机锁住，FBI无法越过四位锁屏密码，于是他们I要求苹果提供关于这部手机的一切信息。遭到苹果拒绝后，FBI扬言要起诉苹果，并要求苹果为FBI开发一个专门的系统（也就是后门）。这导致苹果公司在各种公开场合不断抨击FBI，同时宣扬自己的隐私政策。

一边是谋杀凶犯，一边是自己的原则底线，这确实是道难题。

目前，最新的两部iPhone是否会被苹果解锁尚无确定消息。多数人猜测，FBI有可能会去再找以色列Cellebrite公司帮忙破解。据说上次的iPhone 5c就是这家公司帮FBI破解的，但后者予以否认。