快手启动“快手状元”大型直播答题活动

IT之家1月8日消息 快手将在1月8日起开展“快手状元”大型直播答题活动，每天18:00和21:00推出两场直播答题，每场将发放百万现金红包并有百万快币抽奖。

其中，1月8日直播答题活动将在15时、18时和21时推出三场，包括人民日报专场和新华社专场。关注“快手直播”官方快手号，即可参与。

快手称，“快手状元”所有题目都出自2019年重要新闻事件和正能量人物。用户通过答题可以回顾过去一年的重大事件，不仅更加便捷地了解国家大事，更让正能量内容直抵民心，触达更多年轻人。