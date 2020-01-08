快手启动“快手状元”大型直播答题活动

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月8日消息 快手将在1月8日起开展“快手状元”大型直播答题活动，每天18:00和21:00推出两场直播答题，每场将发放百万现金红包并有百万快币抽奖。
其中，1月8日直播答题活动将在15时、18时和21时推出三场，包括人民日报专场和新华社专场。关注“快手直播”官方快手号，即可参与。
快手称，“快手状元”所有题目都出自2019年重要新闻事件和正能量人物。用户通过答题可以回顾过去一年的重大事件，不仅更加便捷地了解国家大事，更让正能量内容直抵民心，触达更多年轻人。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有