美股震荡收跌，特斯拉成有史以来市值最高美国汽车厂商

北京时间1月8日消息，星期二美股震荡收跌。截至收盘，道指跌119.7点，跌幅为0.42%，报收28583.68点；标普500指数跌9.1点，跌幅为0.28%，报收3237.18点；纳指跌2.88点，跌幅为0.03%，报收9068.58点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书涨0.22%，亚马逊涨0.21%，苹果跌0.47%，NetFlix跌1.51%，Alphabet跌0.06%，微软跌0.91%。

中国主要科技股大多数上涨，网易涨1.23%，爱奇艺涨1.04%，拼多多涨2.79%，微博跌0.77%，腾讯音乐跌2.9%，阿里巴巴涨0.46%，京东涨0.84%，趣头条涨1.29%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：乐居（涨14.78%），1药网（涨13.05%），达内科技（涨6.85%），网易有道（涨6.77%），正保教育（涨5.7%），流利说（涨5.01%），虎牙（涨4.99%），寺库（涨4.93%），携程网（涨4.6%），搜狐（涨3.95%），华米（涨3.77%），途牛（涨3.59%），宜人贷（涨3.21%），如涵控股（涨2.71%），触宝（涨2.46%），好未来（涨2.37%），乐信（涨2.32%），欢聚时代（涨2.29%），瑞幸咖啡（涨1.98%），唯品会（涨1.56%），世纪互联（涨1.4%），百世（涨1.36%），搜狗（涨1.06%），58同城（涨0.96%），新东方（涨0.8%），宝尊电商（涨0.8%），富途控股（涨0.58%），猎豹移动（涨0.27%），斗鱼（涨0.11%）。

与上一交易日持平的公司包括：简普科技、信也科技、360金融、迅雷、团车、UT斯达康。

下跌的公司包括：小牛电动（跌0.24%），畅游（跌0.3%），哔哩哔哩（跌0.34%），无忧英语（跌0.49%），聚美优品（跌0.5%），凤凰新媒体（跌0.5%），前程无忧（跌0.53%），小赢科技（跌0.66%），搜房网（跌0.67%），新浪（跌0.87%），嘉楠科技（跌1.02%），易车网（跌1.12%），云集（跌1.14%），云米（跌1.22%），老虎证券（跌1.46%），汽车之家（跌1.49%），中通（跌1.54%），中芯国际（跌1.67%），陌陌（跌1.71%），信而富（跌1.82%），兰亭集势（跌1.9%），趣店（跌1.97%），品钛（跌2.07%），优信（跌3.23%），蘑茹街（跌4.41%），500彩票网（跌4.42%），微贷网（跌5.23%），金融界（跌8.51%），人人公司（跌9.92%），蔚来（跌11.96%）。

▲图：B站各项业务均强劲增长

业内人士认为，5个原因在2020年将使B站股价更上一层楼。B站称用户中逾80%属于Z一代——占到中国在线娱乐市场（2023年规模将达到1.1万亿元人民币）的近三分之二，这是上一季度B站月活用户增长39%至1.279亿的一个重要原因；生态链的粘性，使得B站更容易通过增值服务使正式用户转为付费用户。这也是上个季度B站月付费用户增长逾1倍至790万的原因，其中610万是持续付费的订阅用户；B站多次声称将实现业务多元化，目前已经见到成效，上一季度手游在营收中的占比只略高于50%，直播、广告和电商占比分别达到24%、13%和12%；中国经济增速放缓对B站影响相当小，上一季度大多数业务呈现加速增长的势头；如果字节跳动继续高速增长，腾讯、阿里巴巴和其他传统科技巨头完全收购B站的压力会迅速增加。B站市值仅为约70亿美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：美光科技（涨8.78%），西部数据（涨6.77%），Uber（涨3.89%），特斯拉（涨3.88%），Zynga（涨3.51%），Twitter（涨2.84%），高通（涨2.84%），Lyft（涨2.67%），Pinterest（涨1.85%），Groupon（涨1.73%），索尼（涨1.58%），Snap（涨1.49%），Salesforce（涨1.47%），赛门铁克（涨1.38%），Slack（涨1.32%），恩智浦（涨1.3%），英伟达（涨1.21%），动视暴雪（涨1.0%），Fibit（涨0.77%），Yelp（涨0.38%），诺基亚（涨0.25%），惠普公司（涨0.24%），甲骨文（涨0.22%），iRobot（涨0.19%），IBM（涨0.07%）。

下跌的公司包括：Adobe（跌0.1%），AMD（跌0.29%），黑莓（跌0.3%），博通（跌0.34%），艺电（跌0.36%），SAP（跌0.43%），PayPal（跌0.45%），eBay（跌0.45%），速汇金（跌0.45%），Spotify（跌0.45%），思科（跌0.65%），摩托罗拉系统（跌0.72%），爱立信（跌1.01%），GoPro（跌1.57%），英特尔（跌1.67%），LendingClub（跌1.74%），Box（跌2.02%），VMware（跌2.41%），戴尔科技（跌2.51%）。

图：特斯拉股价创新高，成有史以来市值最高美国汽车厂商

在特斯拉中国工厂向客户交付首批汽车、CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)披露Model Y车型计划消息拉动下，今天常规交易中，特斯拉股价上涨17.52美元，涨幅为3.88%，报收于469.06美元——再创有史以来新高。标普500指数今天下跌约0.3%。过去3个月特斯拉股价累计上涨93%，今年以来累计上涨约10%，远好于道指0.4%的涨幅。股价上涨还使得特斯拉成为有史以来美国市值最高的汽车厂商。数据显示，目前特斯拉市值逼近830亿美元，超过约810亿美元的福特最高（1999年）市值。然而，特斯拉市值“存在一定水分”。上述数据没有考虑到通胀因素。1920年代，通用汽车曾经是世界上最大的公司，当时标普500指数约为18点，目前超过3200点，过去1个世纪增长了逾177倍。尽管如此，马斯克的成就仍然给人留下深刻印象。特斯拉的市值超过所谓的底特律三巨头中任何一家公司市值最高点。