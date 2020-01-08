Python 2结束支持，Ubuntu 20.04 LTS继续进行移除工作

Python 2已于 2020年初到达 EOL阶段（生命周期结束），Ubuntu和Debian的开发人员则继续致力于从操作系统中移除Python 2 的工作，继续将软件包过渡到Python 3或移除不再维护的软件包。

Ubuntu/Debian项目的开发者Matthias Klose一直在协调Ubuntu和Debian的大部分Python 2移除工作，并提供了有关此问题的另一个更新。到今天为止，Ubuntu 20.04存档中不再提供libpython-dev, python, python-minimal和其他软件包作为python-defaults软件包的一部分。

尽管python2-minimal和其他 python2* 软件包用于满足尚未兼容Python 3的其余软件包的依赖性，但这些软件包不会再存储在Ubuntu "Focal"档案中。预计将会在Focal仓库中提供一个将 python 指向Python 2的新 python-pointing-to-python2 软件包。详情请查看 Ubuntu-devel 中的更多信息。

最终的目标就是在4月发布的Ubuntu 20.04版本中及时将Python 2完全移除，因为这是需要维护多年的长期支持版本。不过在 Universe存档中仍会残余一些不提供Python 3支持的Python 2软件包。