Facebook封禁Deepfake AI换脸视频

北京时间1月8日早间消息，Facebook表示，将禁止发布由人工智能深度操纵的视频。这是该公司为打击平台上假信息而做出的一系列调整中的最新一步。

本周一，Facebook高管莫妮卡·比科特（Monika Bickert）在博客中表示，Facebook将删除通常被称作“深度仿冒（deepfake）”的视频。在这类视频中，人工智能所做的修改“很可能会误导人们，让他们认为视频中的某个主题说了实际上不存在的话”。Facebook广告同样也将禁止这类视频。

然而业内人士认为，这项政策对于控制假信息视频的传播效果有限，因为绝大多数此类视频是以传统方式来编辑的：手动删除背景信息或调整语序。比科特表示，Facebook的新政策不会覆盖这样的视频，也不会影响恶搞或讽刺类视频。

她表示，所有上传的视频仍将接受Facebook事实核查系统的检查，以避免可能的欺骗性内容。如果内容被发现事实不准确，那么就不会在消息流中得到突出展示，同时也会被打上相关标签。

最新举措表明，作为全球最大的社交网络，Facebook正尝试在今年的美国总统大选之前打击假新闻传播者。在2016年的美国大选中，假新闻在Facebook平台上疯狂传播，导致该公司受到广泛批评。

Facebook的新政策也是为了安抚议员、学者和政治竞选团队。对于Facebook处理政治类内容的方式，他们仍然感到失望。

一些民主党政治人物认为，Facebook新政策的力度远远不够。去年，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的一段视频引起争议，但Facebook拒绝将其删除。该公司为自己的决定进行了辩护，称已经对视频内容进行过事实核查，并缩小了在社交网络上的传播范围。

新政策并不适用于这类视频。假信息研究人员将此类视频称作“浅层仿冒”视频，即用简单的视频编辑软件剪辑出欺骗性内容，这与由人工智能产生的深度仿冒视频仍有相当大的不同。

佩洛西团队的德鲁·哈米尔（Drew Hammill）在声明中表示，Facebook“希望你认为，问题出在视频编辑技术上，但真正的问题在于Facebook拒绝阻止假信息的传播”。