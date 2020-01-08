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CES 2020：索尼推Z8H/A8H/X90H/X95H四款电视新品，其中一款面向游戏玩家

2020/1/8 10:25:10来源：威锋网作者：MarcusKei责编：骑士评论：

CES 2020国际消费电子展开幕的第一天就迎来了索尼的站台，会上索尼一口次公布了四款电视新品，分别为旗舰级的Z8H、A8H，以及X90H和X95H。

Sony Z8H是一款搭载全阵列背光显示技术的8K LED电视，有75英寸和85英寸两个屏幕尺寸可选。

Sony Z8H内部搭载了X1旗舰版图像处理芯片以及8K迅锐图像处理器PRO，除了带来支持8K分辨率的特性以外，还能够在8K影像数据库的加持下，实时侦测画面中不同对象的清晰度、对比度及色彩，并智能地进行优化提升。此外，针对目前8K内容匮乏的现状，Sony Z8H也支持通过AI分析对比，将4K或者2K的内容智能提升至更接近8K的信号效果。

Z8H还支持特丽魅彩显示技术，在广色域技术和精密色彩渲染的加持下，实现对色彩空间的充分利用，达到展现自然逼真色彩的效果。

音效方面，Z8H搭载多声道屏幕声场，并且支持中置扬声器模式和杜比全景声和杜比视界。

同样定位旗舰的A8H是一款分辨率为4K的OLED电视，可选尺寸有55英寸和65英寸两个版本，同样搭载了X1旗舰版图像处理芯片，并且支持明锐动态和荧幕声场等技术。而得益于OLED自发光特性，A8H具有更优秀的黑色显示以及峰值亮度和高对比度显示效果。

除了两款主打高端市场的旗舰以外，索尼还推出了X95H和X90H，前者共有49英寸、55英寸、65英寸、75英寸和85英寸五种尺寸可选，内部配置也基本与高端系列看齐，例如X1旗舰版图像处理器、全阵列背光显示技术、广锐视角显示技术、多声道屏幕声场技术等。值得一提的是，X90H的屏幕除了拥有4K显示以外，还兼容120帧高帧率效果，主攻的是游戏玩家群体。

这四款电视均搭载Android 9.0系统，并且支持HomeKit、AirPlay2，预计将于今年稍后上市，具体价格暂未公布。

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关键词：索尼电视CES2020

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