高盛：微软Azure超过亚马逊AWS成最受欢迎云服务

北京时间1月8日上午消息，据国外媒体报道，上个月高盛对大型企业的技术高管展开了一项问卷调查，调查结果显示，虽然亚马逊云服务的营收整体上在市场上获得了领先，但是微软Azure依然是最受欢迎的公共云服务供应商。

最新的调查结果显示，微软可能会继续获得更多的云服务市场份额。随着微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）将公司更多的注意力放在云服务上，特别是商业用途，微软的股价已经超过了主要指数。正如分析师预期的那样，云服务的进一步增长，很可能将有助于推动微软股票的持续走高。

高盛的这一最新结果，来源于他们对全球2000强公司范围内的100名IT高管所进行的问卷调查。高盛每年6月和12月都会进行这项调查。

最新的调查结果显示，56名高管正在使用Azure的云服务基础设施，48人正在使用AWS。分析师表示，自2017年12月以来，微软的领先优势一直在增加。

另外分析师还表示，更多的受访者希望他们的公司在三年内开始使用Azure，这一数量超过了全部其他云服务。66名首席信息官表示，3年后他们将会使用Azure，64人表示3年后他们将使用AWS。

分析师写到：“受访者预计，3年后如今领先的云服务供应商将继续在排行榜上占据主导地位。微软仍然是明显的领先者。”

结果还显示，当前大约有23%的IT工作量在公共云服务上完成，今年6月这一比例为19%。分析师预计，3年后这一比例将会提升至43%。这给其他竞争者留下了很大的增长空间，例如谷歌。在受访者预计的3年后将使用的云基础设施供应商中，谷歌排在第三位，有30名首席信息官表示他们将使用谷歌的云服务。

分析师还指出，工作使用量与云服务的实际应收并不完全一致。第三季度中，AWS的营收达到了90亿美元。虽然微软没有具体披露Azure的季度营收，但是Griffin Securities的分析师杰·弗莱施豪尔（Jay Vleeschhouwer）估计，在第三季度内，微软Auzre的营收大约为43.3亿美元。

在FactSet调查的分析师中，大约91%对微软股票的评级为“买入”，其中包括高盛。