CES 2020：Insta360发布ONE R运动相机，徕卡标，可更换镜头

运动相机市场此前一直都是GOPRO一家独大，但随着越来越多中国厂商还是涉猎这一领域，例如大疆、Insta360等。更加多样化的产品正在不断丰富整个市场，选择多了，不同产品的的竞争也带来了更加良性的价格机制，而消费者可能是最大的获利者。

在CES 2020国际消费电子展会旗舰，Insta360推出了一款ONE R运动相机，由镜头、主机和电池三部分组成，主打的是组合式设计所才来的可更换镜头功能。在主机不变的情况下可自由选择搭配360°全景运动相机、4K广角运动相机、一英寸广角运动相机三种镜头组合。其中一英寸版本由Insta360与徕卡联合设计，这也是的Insta360 ONE R成为全球首款搭载徕卡影像技术与一英寸传感器的运动相机。

三个镜头拍摄的效果各不相同，具体拍摄参数如下：

▪360°全景运动镜头：光圈F/2.0、35mm等效焦距7.2mm、最高5.7K全景视频录制、H.265视频编码

▪4K广角运动镜头：光圈F/2.8、35mm等效焦距16.4mm、最高4K平面视频录制、H.264 / H.265视频编码

▪一英寸广角运动镜头：光圈F/3.2、35mm等效焦距14.4mm、最高5.3K平面视频录制/ 1900万像素照片、H.264 / H.265视频编码

Insta360 ONE R的主机具备运动防抖功能，官方将其称之为「FlowState 2.0防抖科技」，通过处理器芯片对画面进行校正实现电子防抖效果。此外，ONE R还搭载色彩增强功能和AI智能识别技术，前者可通过AI算法，根据光线及色差实际情况自动调色，增强HDR效果，平衡色彩动态范围；后者则可实现AI模版一键制作创意视频、AI移动延时等功能。

目前，ONE R已上架，正式发售3个版本：4K广角镜头版本售价1998元，360°全景与4K广角双镜头版本售价3198元，一英寸版本售价3498元，另有无人机版本（3499元）在官方商城开启预售。