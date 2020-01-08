伊朗公布坠机原因：发动机故障

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IT之家1月8日消息 据央视新闻报道，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗道路与城市建设部通信与信息中心负责人卡西姆·比西表示，一架乌克兰波音737客机从德黑兰起飞不久后坠落的原因，是发动机故障导致的机体起火，如果飞机坠落是因为被导弹击中，机体肯定会在空中就爆炸了。此前有消息称，乌克兰客机坠毁原因是被导弹击中。
伊朗国家电视台8日报道，一架乌克兰波音737客机在德黑兰霍梅尼国际机场附近坠毁，机上176人全部遇难。客机载有约167名乘客和9名机组人员。
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